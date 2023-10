Izraelský expremiér Barak obhajuje očakávanú ofenzívu do pásma Gazy

Tel Aviv 15. októbra (TASR) - Bývalý izraelský premiér Ehud Barak v nedeľu obhajoval očakávanú pozemnú ofenzívu izraelskej armády do pásma Gazy, ktorej cieľom je podľa židovského štátu zlikvidovať vojenské velenie a politické vedenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Neexistuje spôsob, ako eliminovať operácie Hamasu z pásma Gazy za použitia leteckých útokov, diplomacie, želaní Izraela v televízii či podpory sveta. Musia to urobiť vojaci v teréne, ktorí čelia riziku, že za to zaplatia životom," povedal Barak pre nemeckú stanicu Deutsche Welle.



Palestínske islamistické hnutie Hamas podniklo 7. októbra masívny útok tisíckami rakiet na Izrael, zatiaľ čo stovky militantov hnutia z pásma Gazy vpadli na jeho územie, kde bezhlavo zabíjali izraelských vojakov i civilistov a vyše 100 ich uniesli ako rukojemníkov do tejto palestínskej enklávy.



Bezprecedentný útok zanechal v Izraeli už vyše 1300 mŕtvych a najmenej 3600 zranených. Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že počet palestínskych obetí izraelského bombardovania v pásme Gazy prekročil 2300.



"Utrpeli sme pravdepodobne najtvrdšiu ranu od vzniku štátu Izrael. Žiadna moderná krajina si nemôže dovoliť mať na svojich hraniciach takýto druh teroristickej činnosti," poznamenal Barak.



Zdôraznil, že Izrael urobí všetko pre to, aby zaistil rešpektovanie medzinárodné práva, a zároveň jedným dychom priznal, že nemôže zaručiť, že v dôsledku invázie do pásma Gazy nedôjde k vedľajším škodám.



"Robíme, čo môžeme - to znamená, že každému vopred povieme, aby sa presunul. Palestínčania už mali štyri dni na odchod a som si istý, že ak budú ľudia, ktorí sa nebudú môcť presunúť, pomôcť im môže OSN a iné služby," poznamenal Barak.