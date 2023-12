Izraelský kabinet bude rokovať o návrhu Egypta na prímerie v Gaze

Tel Aviv/Káhira/Gaza 25. decembra (TASR) – Izraelský vojnový kabinet bude v pondelok diskutovať o návrhu Egypta na ukončenie ozbrojeného konfliktu v Pásme Gazy. S odvolaním sa na noviny The Jerusalem Post o tom informovala agentúra DPA.



Izraelskí predstavitelia v nedeľu podľa spravodajského servera Times of Israel potvrdili, že Egypt predložil nový návrh na prímerie a na ďalšie prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.



Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu však tiež v nedeľu zdôraznil, že Izrael bude pokračovať v bojoch až do úplnej porážky islamistickej organizácie Hamas. Podľa jeho slov je to jediná cesta, ako eliminovať Hamas, vrátiť všetkých rukojemníkov a zaistiť, že Pásmo Gazy už nebude predstavovať hrozbu pre Izrael.



Saudskoarabská spravodajská televízia aš-Šark s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že egyptský návrh predpokladá ukončenie vojny vo viacerých fázach.



V prvej fáze by bolo cieľom zastavenie bojov na najmenej dva týždne. Počas tohto obdobia by Hamas prepustil 40 rukojemníkov a Izrael výmenou 120 palestínskych väzňov. Nasledoval by vnútropalestínsky dialóg pod záštitou Egypta, zameraný na ukončenie rozkolu medzi palestínskymi frakciami – najmä Palestínskou samosprávou a hnutím Hamas.



Tretia etapa by zahŕňala úplne prímerie a komplexnú dohodu o výmene rukojemníkov a väzňov. V tejto fáze by Izrael stiahol svoje armádne jednotky z Pásma Gazy a do svojich domovov by sa mohli vrátiť všetci vysídlení obyvatelia Gazy.