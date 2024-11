Izraelský krajne pravicový politik nesúhlasí s dohodou o prímerí

Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Izraelský minister pre vnútornú bezpečnosť Itamar Ben Gvir sa v utorok postavil proti dohode o prímerí vo vojnovom konflikte medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Ben Gvir označil túto dohodu za historickú chybu, ale neuviedol, či jeho krajne pravicová strana Židovská sila (Ocma jehudit) teraz na znak protestu vystúpi z vládnej koalície vedenej premiérom Benjaminom Netanjahuom. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



"Toto nie je prímerie. Je to návrat ku konceptu prímeria pre prímerie a ja som už videl, kam to vedie," napísal Ben Gvir v príspevku na sociálnej sieti X, v ktorom podrobne opísal svoj nesúhlas s dohodou. vyslovil v ňom aj predpoklad, že Izrael sa "v konečnom dôsledku" bude "musieť vrátiť do Libanonu".



Ešte len avizované schválenie dohody o prímerí, ktorú v utorok podvečer odobril izraelský bezpečnostný kabinet, kritizovali aj šéfovia regionálnych rád zo severu Izraela, odkiaľ bola pre neutíchajúce ostreľovanie z juhu Libanonu evakuovaná väčšina civilistov. Netanjahu sa s týmito komunálnymi politikmi zišiel v utorok v Tel Avive a pred zasadnutím bezpečnostného kabinetu im objasnil stanovisko izraelského vedenia k prímeriu.



Zopakoval ho aj vo svojom televíznom príhovore, keď uviedol, že na implementáciu dohody o prímerí v Libanone má Izrael tri dôvody: po eliminácii Hizballáhu sa môže zamerať na Irán; doplniť vyčerpané zásoby zbraní a poskytnúť armáde čas na odpočinok; oddeliť severný a južný front a izolovať palestínske radikálne hnutie Hamas, ktorého útok na juh Izraela v októbri 2023 rozpútal vojnu v regióne.



"Keďže Hizballáh je mimo hry, Hamas zostal sám. Náš tlak bude rásť," uviedol Netanjahu s tým, že táto situáciu Izraelu umožní priviesť rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy domov.



Netanjahu vo svojom vystúpení súčasne varoval, že na každé porušenie dohody o prímerí zo strany libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh bude Izrael "rázne reagovať".



Opozičný poslanec Avigdor Lieberman, ktorý je vodcom radikálnej strany Izrael - náš domov (Jisra'el bejtenu), tiež kritizoval Netanjahua kvôli dohode o prímerí.



"Netanjahu povedal, že bojovať sa bude až do úplného víťazstva, len nepovedal víťazstvo ktorej strany," napísal Lieberman na sieti X.



Negatívne stanovisko k dohode zaujal aj Jair Golan, ktorý stojí na čele zväzu ľavicových strán s názvom Demokrati (HaDemokratim) a ktorý upozornil na osud izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy: kritizoval vládu, že vysielaním vojakov do vojny s Hizballáhom namiesto záchrany rukojemníkov zachraňuje samu seba.



Golan preto Netanjahua vyzval, aby si okamžite zložil z goliera saka žltú stuhu, ktorú Izraelčania nosia ako prejav podpory pre väznených rukojemníkov.