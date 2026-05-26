< sekcia Zahraničie
Izraelský letecký útok v Pásme Gazy si vyžiadal najmenej päť obetí
Napriek prímeriu dohodnutému s pomocou Spojených štátov v októbri minulého roku útoky Izraela v Pásme Gazy pokračujú.
Autor TASR
Gaza 26. mája (TASR) - Izraelský letecký útok si v utorok v Pásme Gazy vyžiadali životy najmenej piatich Palestínčanov a viacero ďalších zranil, uviedli miestne zdravotnícke úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Zdravotníci a miestni obyvatelia tvrdia, že izraelský dron vypálil raketu na ľudí, ktorí vyšli zo svojich domov, keď sa Izraelom podporované palestínske milície pokúsili zaútočiť na oblasť východne od utečeneckého tábora neďaleko mesta Dajr al-Balah.
Napriek prímeriu dohodnutému s pomocou Spojených štátov v októbri minulého roku útoky Izraela v Pásme Gazy pokračujú. Rozhovory medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o implementácii druhej fázy tejto dohody do veľkej miery stroskotali.
Od začiatku platnosti prímeria zomrelo pri izraelských útokoch približne 900 Palestínčanov, vyplýva z údajov gazských zdravotníkov. Tie však nerozlišujú medzi bojovníkmi Hamasu a civilistami. Za rovnaký čas zomreli na izraelskej strane štyria vojaci.
Palestínske zdravotnícke úrady v pondelok informovali, že pri izraelskom leteckom útoku na juhu Pásma Gazy zomreli dve osoby vrátane šesťročného dievčaťa a ďalších najmenej 17 ľudí utrpelo poranenia.
Zdravotníci a miestni obyvatelia tvrdia, že izraelský dron vypálil raketu na ľudí, ktorí vyšli zo svojich domov, keď sa Izraelom podporované palestínske milície pokúsili zaútočiť na oblasť východne od utečeneckého tábora neďaleko mesta Dajr al-Balah.
Napriek prímeriu dohodnutému s pomocou Spojených štátov v októbri minulého roku útoky Izraela v Pásme Gazy pokračujú. Rozhovory medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o implementácii druhej fázy tejto dohody do veľkej miery stroskotali.
Od začiatku platnosti prímeria zomrelo pri izraelských útokoch približne 900 Palestínčanov, vyplýva z údajov gazských zdravotníkov. Tie však nerozlišujú medzi bojovníkmi Hamasu a civilistami. Za rovnaký čas zomreli na izraelskej strane štyria vojaci.
Palestínske zdravotnícke úrady v pondelok informovali, že pri izraelskom leteckom útoku na juhu Pásma Gazy zomreli dve osoby vrátane šesťročného dievčaťa a ďalších najmenej 17 ľudí utrpelo poranenia.