Izraelský minister chce, aby ultraortodoxní židia slúžili v armáde

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Izraelský minister vnútra Moše Arbel vyhlásil, že po útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 už neexistuje morálne opodstatnenie pre to, aby ultraortodoxní židia v Izraeli mali výnimku z povinnej vojenskej služby. Arbelovým výrokom sa prelomilo dlhodobé tabu v jeho komunite, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



Pripomenula, že izraelská vládnuca koalícia sa snaží nájsť kompromis pri odvode ultraortodoxných mužov na základe nariadenia najvyššieho súdu z marca, čím sa od 1. apríla fakticky zrušila desaťročia platná výnimka.



Arbel z ultraortodoxnej strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas) argumentoval, že "realita po 7. októbri je taká, že ultraortodoxná komunita musí pochopiť, že už nie je možné takto pokračovať."



Dodal, že od bezprecedentného útoku Hamasu je Izrael vo vojne už viac ako šesť mesiacov a "neexistuje žiadny morálny dôvod" pre študentov židovských seminárov - ješív -, aby sa odvodu vyhli.



Vojenská služba je pre väčšinu Izraelčanov povinná, ale ultraortodoxní muži, ktorí študujú posvätné knihy a náboženstvo, boli z veľkej časti vyňatí kvôli pravidlu rešpektovanému od prvých rokov existencie židovského štátu.



Spor o ich službe v armáde rozdeľuje izraelskú spoločnosť už dlho: časť Izraelčanov požaduje, aby ultraortodoxná komunita prispela k bezpečnosti krajiny ako ostatní.



Súdny príkaz po rokoch odkladov znamená, že armáda teraz môže povolať ultraortodoxných mužov do služby, ale zatiaľ sa to ešte nestalo. Ultraortodoxné ženy vo všeobecnosti nepodliehajú brannej povinnosti.



Šas, jedna z dvoch ultraortodoxných strán vo vláde premiéra Benjamina Netanjahua, sa od Arbelových vyjadrení dištancovala, pretože dúfa, že sa v tejto pálčivej otázke dohodne na kompromise s ostatnými frakciami.



Na protest proti plánom na zrušenie spomínanej výnimky sa vo štvrtok v Jeruzaleme zišli tisíce ultraortodoxných židov, ktorí upozorňovali, že ich povolávanie do armády povedie k likvidácii ješív.



Muži v Izraeli musia v armáde odslúžiť 32 mesiacov, ženy dva roky.



Ultraortodoxná komunita má takmer 1,3 milióna príslušníkov, čiže tvorí asi 14 percent izraelskej populácie, a podľa think-tanku Israel Democracy Institute rýchlo rastie, a to vďaka pôrodnosti ďaleko presahujúcej národný priemer.



Niektorí ultraortodoxní muži vrátane Arbela v armáde slúžili, ale väčšina členov komunity je ostro proti. Tvrdia, že služba v rodovo zmiešanom prostredí alebo s ľuďmi bez náboženského vyznania je nezlučiteľná s ich hodnotami.