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Izraelský minister Ben Gvir označuje dohodu o Gaze za neakceptovateľnú
Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Autor TASR
Jeruzalem 31. júla (TASR) - Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil za neakceptovateľnú dohodu o Pásme Gazy oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej súčasťou je aj odzbrojenie militantného hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín v Gaze. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Po masakre zo 7. októbra má každý člen Hamasu na svedomí krv obetí, a preto záväzok zastaviť likvidáciu vrahov z tejto teroristickej organizácie sa rovná súhlasu s tým, aby Hamas pripravoval ďalší masaker,“ napísal Ben Gvir na sieti X. „Riadená likvidácia v Gaze musí pokračovať, je potrebné podporovať prisťahovalectvo, Izrael musí vyhrať,“ dodal.
Rada mieru už zverejnila plný text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup, ktorého cieľom je uskutočniť druhú fázu mierového plánu uzavretého ešte v januári, ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy. Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Podľa agentúr AFP a AP už Hamas s dohodou súhlasil. Ben Gvir je však prvým predstaviteľom izraelskej vlády, ktorý sa k dohode vyjadril.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že postoj Izraela zostáva nezmenený. „Nedôjde k žiadnemu stiahnutiu izraelských ozbrojených síl zo súčasnej žltej línie, pokiaľ sa Hamas skutočne neodzbrojí,“ uviedol. Tzv. žltá línia oddeľuje územie okupované Izraelom od zvyšku Pásma Gazy.
Jeho vyjadrenie je v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, ktorý uviedol, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
„Po masakre zo 7. októbra má každý člen Hamasu na svedomí krv obetí, a preto záväzok zastaviť likvidáciu vrahov z tejto teroristickej organizácie sa rovná súhlasu s tým, aby Hamas pripravoval ďalší masaker,“ napísal Ben Gvir na sieti X. „Riadená likvidácia v Gaze musí pokračovať, je potrebné podporovať prisťahovalectvo, Izrael musí vyhrať,“ dodal.
Rada mieru už zverejnila plný text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup, ktorého cieľom je uskutočniť druhú fázu mierového plánu uzavretého ešte v januári, ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy. Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Podľa agentúr AFP a AP už Hamas s dohodou súhlasil. Ben Gvir je však prvým predstaviteľom izraelskej vlády, ktorý sa k dohode vyjadril.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že postoj Izraela zostáva nezmenený. „Nedôjde k žiadnemu stiahnutiu izraelských ozbrojených síl zo súčasnej žltej línie, pokiaľ sa Hamas skutočne neodzbrojí,“ uviedol. Tzv. žltá línia oddeľuje územie okupované Izraelom od zvyšku Pásma Gazy.
Jeho vyjadrenie je v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, ktorý uviedol, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.