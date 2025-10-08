< sekcia Zahraničie
Izraelský minister Ben Gvir sa modlil za zničenie Hamasu
Autor TASR
Tel Aviv/Jeruzalem 8. októbra (TASR) - Izraelský ultrapravicový politik a minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v stredu v sprievode dvoch poslancov svojej strany Židovská sila (Ocma jehudit) navštívil Chrámovú horu v Jeruzaleme a modlil sa tam za „víťazstvo vo vojne, zničenie Hamasu a návrat rukojemníkov“. S odvolaním sa na vyhlásenie Ben Gvirovej kancelárie o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Chrámová hora je posvätná pre židov aj moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je najbezpečnejším a legálnym miestom pre modlenie sa židov.
Ministrova návšteva sa uskutočnila v čase, keď v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pokračujú nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tieto diskusie sa začali 6. októbra, sprostredkovali ich Spojené štáty, Katar a Egypt a ich cieľom je dosiahnuť mier vo vojne vyvolanej útokom Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Ministrova návšteva na Chrámovej hore sa súčasne koná v deň, keď židia slávia jeden zo svojich najdôležitejších sviatkov - sukot, teda sviatok stánkov, ktorý pripomína putovanie izraelského národa na púšti po odchode z Egypta. Sukot je súčasne aj sviatkom poďakovania za úrodu.
