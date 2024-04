Izraelský minister Ben-Gvir sa zranil pri dopravnej nehode

Tel Aviv 26. apríla (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch vozidiel v piatok večer neďaleko Tel Avivu sa zranili traja ľudia vrátane izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Jeho služobné auto podľa svedkov prešlo na červenú cez križovatku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Polícia informovala, že hospitalizovali štyroch účastníkov nehody v meste Ramla. Bol medzi nimi aj minister Ben-Gvir, ktorého do nemocnice previezli s ľahkými zraneniami.



Podľa izraelských médií do nemocnice previezli aj ministrovu dcéru, ochrankára a vodiča ďalšieho vozidla. Ben-Gvirova kancelária podľa denníka The Times of Israel uviedla, že minister je v dobrom stave.



Izraelské médiá zverejnili záznam z palubnej kamery protiidúceho auta. Je na ňom vidieť, že Ben-Gvirovo vozidlo na červenú takmer úplne zastavilo, do križovatky však vošlo. Prvé auto prichádzajúce sprava stihne zabrzdiť, druhé však narazí do vozidla ministra a prevráti sa.



Ben-Gvir sa vracal z miesta útoku nožom v Ramle, pri ktorom utrpelo vážne zranenia 18-ročné dievča. Polícia oznámila, že podozrivého zneškodnila.