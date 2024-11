Izraelský minister financií: Populácia v Pásme Gazy by sa mala znížiť

Tel Aviv 26. novembra (TASR) - Krajne pravicovo orientovaný izraelský minister financií Bezalel Smotrič tvrdí, že Izrael má "dobyť" Pásmo Gazy a zároveň znížiť počet jeho obyvateľov na polovicu pomocou podpory "dobrovoľnej emigrácie". Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Môžeme a musíme dobyť Pásmo Gazy. Nemali by sme sa báť to vysloviť," vyhlásil minister Smotrič v pondelok neskoro večer na podujatí organizovanom Radou Ješa, ktorá združuje izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



"Niet pochýb o tom, že s podporou dobrovoľnej emigrácie z Gazy sa podľa môjho názoru naskytá jedinečná príležitosť, ktorá sa otvára s novou administratívou," povedal Smotrič, pričom podľa AFP odkazoval na zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA.



Podľa Smotriča, ktorý vedie ultranacionalistickú stranu Mafdal - Náboženský sionizmus, by k zníženiu počtu obyvateľov Pásma Gazy mohlo dôjsť do dvoch rokov.



V polovici novembra obvinila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) izraelské jednotky z násilného vysídľovania obyvateľov Pásma Gazy. Konanie izraelskej armády podľa HRW predstavuje zločiny proti ľudskosti a v niektorých prípadoch aj etnické čistky. Izrael takéto obvinenia popiera.