Izraelský minister financií Smotrič vyzýva na anexiu južného Libanonu
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 23. marca (TASR) - Izrael by mal posunúť svoje hranice s Libanonom až po rieku Lítání v jeho vnútrozemí, vyhlásil v pondelok izraelský minister financií Becalel Smotrič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Smotrič v pondelňajšom rozhovore v rádiu uviedol, že vojenská operácia v Libanone „sa musí skončiť úplne inou realitou“ vrátane zmeny izraelských hraníc. „Hovorím tu jednoznačne... v každej miestnosti a v tiež každej diskusii: novou izraelskou hranicou musí byť (rieka) Lítání,“ upresnil.
Agentúra Reuters uvádza, že Smotrič sa často na verejnosti vyjadruje spôsobom, ktorý prekračuje oficiálnu izraelskú politiku. Myšlienku zabrať časť libanonského územia v prípade neodzbrojenia militantného hnutia Hizballáh začiatkom tohto mesiaca naznačil aj minister obrany Jisrael Kac.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.
Libanonská vláda krátko na to rozhodla o prísnom postupe voči vojenským aktivitám Hizballáhu, pričom libanonská armáda nemá kontrolu nad jeho ozbrojenými silami. Podľa prezidenta Džúzífa Awna je rozhodnutie „nezvratné“. Awn neskôr vyzval i na priame rokovania s Izraelom o ukončení bojov na svojom území.
Smotrič tiež vyzval na anexiu územia, ktoré Izrael ovláda v Pásme Gazy. Tel Aviv v súčasnosti spravuje približne 53 percent tejto palestínskej enklávy.
