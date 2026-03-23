Izraelský minister financií Smotrič vyzýva na anexiu južného Libanonu

Hasiči polievajú vodou horiacu obytnú budovu po izraelskom leteckom útoku v Libanone v stredu 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Tel Aviv/Bejrút 23. marca (TASR) - Izrael by mal posunúť svoje hranice s Libanonom až po rieku Lítání v jeho vnútrozemí, vyhlásil v pondelok izraelský minister financií Becalel Smotrič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Smotrič v pondelňajšom rozhovore v rádiu uviedol, že vojenská operácia v Libanone „sa musí skončiť úplne inou realitou“ vrátane zmeny izraelských hraníc. „Hovorím tu jednoznačne... v každej miestnosti a v tiež každej diskusii: novou izraelskou hranicou musí byť (rieka) Lítání,“ upresnil.

Agentúra Reuters uvádza, že Smotrič sa často na verejnosti vyjadruje spôsobom, ktorý prekračuje oficiálnu izraelskú politiku. Myšlienku zabrať časť libanonského územia v prípade neodzbrojenia militantného hnutia Hizballáh začiatkom tohto mesiaca naznačil aj minister obrany Jisrael Kac.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.

Libanonská vláda krátko na to rozhodla o prísnom postupe voči vojenským aktivitám Hizballáhu, pričom libanonská armáda nemá kontrolu nad jeho ozbrojenými silami. Podľa prezidenta Džúzífa Awna je rozhodnutie „nezvratné“. Awn neskôr vyzval i na priame rokovania s Izraelom o ukončení bojov na svojom území.

Smotrič tiež vyzval na anexiu územia, ktoré Izrael ovláda v Pásme Gazy. Tel Aviv v súčasnosti spravuje približne 53 percent tejto palestínskej enklávy.
