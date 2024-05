Izraelský minister: Misia nie je ukončená, leto môže byť horúce

Jeruzalem 9. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Gallant v stredu vyhlásil, že misia na severe Izraela v konflikte s libanonským militantným hnutím Hizballáh nebola ukončená a dodal, že je naďalej odhodlaný umožniť bezpečný návrat evakuovaných obyvateľov do ich domovov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Toto leto bude možno horúce," uviedol v nahranom vyhlásení, čím narážal na možné rozšírenie bojov na severnej hranici s Libanonom.



Od bezprecedentného útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 20023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, dochádza medzi Hizballáhom a izraelskou armádou takmer denne k cezhraničným prestrelkám. Mnohí pozorovatelia sa v tejto súvislosti obávajú, že tieto prestrelky prerastú do väčšieho regionálneho konfliktu, a to aj v kontexte nedávneho raketového a dronového útoku spojenca Hizballáhu - Iránu - na Izrael.