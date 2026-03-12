Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelský minister nariadil rozšírenie vojenských operácií v Libanone

Na snímke Israel Katz. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 12. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok oznámil, že nariadil armáde pripraviť sa na rozšírenie vojenských operácií v Libanone, kde izraelské jednotky bojujú proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Premiér (Benjamin Netanjahu) a ja sme nariadili IDF (Izraelským obranným silám), aby sa pripravili na rozšírenie svojich operácií v Libanone a na opätovné nastolenie pokoja a bezpečnosti v severných komunitách (Izraela),“ uviedol Kac vo vyhlásení.

„Upozornil som libanonského prezidenta (Džúzífa Awna), že ak libanonská vláda nebude vedieť toto územie kontrolovať a nedokáže zabrániť Hizballáhu v ohrozovaní severných komunít a streľbe na Izrael, obsadíme toto územie a urobíme to sami,“ dodal Katz v hodnotení situácie podľa vyhlásenia jeho ministerstva.

Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Džúzíf Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.

Izraelská armáda uviedla, že Hizballáh len počas uplynulej noci, v zatiaľ „najväčšej paľbe“, vystrelil približne 200 rakiet.
