Izraelský minister nariadil rozšírenie vojenských operácií v Libanone
Izraelská armáda uviedla, že Hizballáh len počas uplynulej noci, v zatiaľ „najväčšej paľbe“, vystrelil približne 200 rakiet.
Autor TASR
Jeruzalem 12. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok oznámil, že nariadil armáde pripraviť sa na rozšírenie vojenských operácií v Libanone, kde izraelské jednotky bojujú proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Premiér (Benjamin Netanjahu) a ja sme nariadili IDF (Izraelským obranným silám), aby sa pripravili na rozšírenie svojich operácií v Libanone a na opätovné nastolenie pokoja a bezpečnosti v severných komunitách (Izraela),“ uviedol Kac vo vyhlásení.
„Upozornil som libanonského prezidenta (Džúzífa Awna), že ak libanonská vláda nebude vedieť toto územie kontrolovať a nedokáže zabrániť Hizballáhu v ohrozovaní severných komunít a streľbe na Izrael, obsadíme toto územie a urobíme to sami,“ dodal Katz v hodnotení situácie podľa vyhlásenia jeho ministerstva.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Džúzíf Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.
