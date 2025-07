Izraelský minister naznačil možnosť anexie častí Gazy

Tel Aviv 30. júla (TASR) - Izrael by mohol pohroziť anexiou niektorých oblastí Pásma Gazy, aby zvýšil tlak na palestínske hnutie Hamas, povedal v stredu izraelský minister Ze'ev Elkin. Tento krok by zmaril snahy o ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu prostredníctvom dvojštátneho riešenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vyjadrenia ministra prišli deň po tom, čo Británia oznámila, že v septembri uzná existenciu Palestínskeho štátu, ak Izrael nepodnikne kroky na ukončenie konfliktu s Hamasom v Pásme Gazy. Francúzsko minulý týždeň tiež oznámilo, že v septembri uzná Palestínu.



Saudská Arábia vydala v utorok vyhlásenie s podporou Egypta, Kataru a Ligy arabských štátov, v ktorom načrtli kroky k dvojštátnemu riešeniu. Podľa neho Hamas „musí ukončiť svoju vládu v Gaze a odovzdať zbrane Palestínskej samospráve“. Tel Aviv odsúdil kroky smerujúce k uznaniu Palestínskeho štátu a označil ich za odmenu pre Hamas za útok na Izrael z októbra 2023, ktorý začal vojnu.



Elkin obvinil Hamas, že sa snaží zdržiavať rokovania o prímerí, aby si tak zabezpečil ústupky od Izraela. Pre verejnoprávnu televíziu Kan tiež povedal, že Izrael by mohol dať hnutiu ultimátum s cieľom uzavrieť dohodu pred tým, než rozšíri svoje vojenské operácie. „Najbolestivejšia pre nášho nepriateľa je strata území,“ tvrdil minister. Podľa jeho vyjadrení by ako nástroj tlaku mohlo poslúžiť varovanie, že Hamas potenciálne stratí územia, ktoré už nikdy nezíska späť, pokiaľ sa začne „zahrávať“ s Tel Avivom, píše Reuters.



Sprostredkovateľské snahy zamerané na dosiahnutie dohody o prímerí sa minulý týždeň zastavili. Obe strany sa navzájom obviňujú z toho, že uviazli v slepej uličke. Izrael čelí aj rastúcemu medzinárodnému tlaku v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy.