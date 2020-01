Minister obrany chce v Predjordánsku milión židovských osadníkov

Jeruzalem 9. januára (TASR) - Izraelský minister obrany Naftali Bennett v stredu vyhlásil, že do desiatich rokov by chcel zvýšiť počet židovských osadníkov v Predjordánsku na jeden milión. Informovala o tom agentúra AFP.



Bennett, ktorý stojí na čele strany Nová pravica a pred marcovými parlamentnými voľbami sa opiera najmä o hlasy židovských osadníkov, je známy presadzovaním tvrdšieho vojenského postupu proti ozbrojencom v Gaze, ako aj odmietaním vytvorenia palestínskeho štátu.



Šéf izraelského rezortu obrany vystúpil v stredu spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a americkým veľvyslancom Davidom Friedmanom na zhromaždení venovanom nedávnej legalizácii židovských osád v Predjordánsku zo strany americkej administratívy.



"Naším cieľom je, aby do desiatich rokov žilo v Judei a Samársku milión občanov Izraela," vyhlásil Bennett, pričom pre okupované palestínske územia v Predjordánsku použil staré biblické názvy.



Šéf izraelského rezortu obrany sa pri tejto príležitosti zároveň ohradil voči tomu, aby sa v súvislosti s Predjordánskom používal prívlastok "okupované", keďže ľudia podľa jeho slov "nemôžu byť okupantmi vo vlastnej zemi". K jeho stanovisku sa pripojil aj Netanjahu, podľa slov ktorého boli okupantmi "Belgičania v Kongu", avšak nie sú nimi Židia v Predjordánsku.



Friedman, ktorý má podľa agentúry AFP tiež židovský pôvod a dlhodobo podporuje židovské osady, zdôraznil, že na základe nového postoja Washingtonu k tejto otázke majú "Izraeliti, Židia, právo žiť v Judei a Samársku".



Stredajšie vyhlásenia Bennetta a Friedmana už medzitým odsúdila palestínska diplomacia, ktorá ich označila za "rasistické".



Judea a Samária sú biblickými geografickými pomenovaniami, ktoré používajú izraelskí lídri na označenie pravého brehu Jordánu - malého palestínskeho územia, ktoré Izrael okupuje už 50 rokov a kde žije vyše 400.000 židovských osadníkov.



Izraelské osady vybudované na tomto území sú medzinárodným spoločenstvom považované za ilegálne a ich rozširovanie, ako i budovanie ďalších je označované za hlavnú prekážku pre dosiahnutie mieru v tejto časti Blízkeho východu. Ide totiž o územie, ktoré by sa malo stať súčasťou palestínskeho štátu.



Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyhlásil ešte v novembri, že Spojené štáty už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nelegálne.