Izraelský minister obrany Galant varoval Irán a Hizballáh pred útokom

Tel Aviv 11. augusta (TASR) – Izraelský minister obrany Joav Galant varoval v nedeľu Irán a libanonské militantné hnutie Hizballáh, aby nepodnikali odvetné útoky na Izrael. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



"Ktokoľvek nám ublíži spôsobom, akým sa to predtým nestalo, bude pravdepodobne zasiahnutý spôsobom, akým sa to predtým nestalo," citovala DPA Galanta, podľa ktorého Izrael bojuje v nepriateľskom prostredí za svoju existenciu.



Izrael sa pripravuje na možný útok po zabití dvoch svojich popredných protivníkov – veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra v Bejrúte a politického vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne. Hizballáh i iránske vedenie prisahali pomstu. Izrael sa k zabitiu Haníju neprihlásil ani nepoprel zodpovednosť.



"Dúfam, že si to rozmyslia a nedostanú sa do bodu, kde nás donútia spôsobiť významné škody a zvýšiť pravdepodobnosť toho, že vojna vypukne na iných frontoch," uviedol Galant. "Nechceme to, ale musíme byť pripravení."



Už niekoľko dní sa očakáva rozsiahla paľba Hizballáhu na Izrael, možno v koordinácii s útokom zo strany Iránu, píše DPA.



Reportér spravodajského servera Axios v nedeľu s odvolaním sa na dva zdroje informoval, že izraelské spravodajské služby sa domnievajú, že Irán sa rozhodol zaútočiť na Izrael priamo a mohol by tak urobiť v najbližších dňoch.