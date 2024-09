Izraelský minister obrany informoval USA o útokoch na Hizballáh

Jeruzalem 23. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v pondelok informoval svojho amerického rezortného kolegu Lloyda Austina o najnovšom vývoji v regióne, kde Izrael ráno podnikol sériu útokov na pozície proiránskeho hnutia Hizballáh v Libanone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The Times of Israel (TOI).



Galant vo svojom vyhlásení spresnil, že americkému ministrovi podal vyhodnotenie situačných hrozieb Hizballáhu a informoval ho o operáciách izraelskej armády s cieľom znížiť schopnosť Hizballáhu útočiť proti izraelským civilistom.



Ministri okrem toho diskutovali aj o širšej regionálnej situácii a hrozbách, ktoré predstavuje Irán a jeho spojenci, uvádza sa vo vyhlásení izraelského ministerstva obrany.



Izraelské letectvo podniklo v pondelok skoro ráno desiatky náletov na južný Libanon. Izraelská armáda pred tým prostredníctvom vyhlásenia svojho hovorcu i SMS správ vyzvala ľudí v oblasti, aby sa okamžite evakuovali z domov a ďalších budov, ktoré Hizballáh využíva ako sklady zbraní.



Nateraz nie je jasné, koľkých ľudí sa táto výzva týka. Komunity na oboch stranách hranice Izraela s Libanonom sú vyľudnené odvtedy, ako tam už skoro rok takmer denne dochádza k delostreleckým prestrelkám. Izrael v súvislosti s tým viní Hizballáh, že celé komunity na juhu Libanonu mení na militantné základne so skrytými raketometmi a ďalšou infraštruktúrou.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení neskôr spresnila, že jej letectvo od pondelka rána zaútočilo na viac než 150 cieľov Hizballáhu v Libanone. Do týchto útokov boli nasadené desiatky bojových lietadiel zo všetkých letiek letectva. Útoky sa začali po tom, čo izraelská armáda identifikovala prípravy Hizballáhu na uskutočnenie veľkých raketových útokov na Izrael.