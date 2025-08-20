< sekcia Zahraničie
Izraelský minister obrany Kac schválil plán na obsadenie mesta Gaza
Autor TASR
Jeruzalem 20. augusta (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil vojenský plán na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve a odobril povolanie približne 60.000 záložníkov. Pre agentúru AFP to v stredu potvrdil jeho rezort, informuje TASR.
