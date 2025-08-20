Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Zahraničie

Izraelský minister obrany Kac schválil plán na obsadenie mesta Gaza

.
Izraelskí vojaci pracujú na svojich tankoch neďaleko hranice Izraela s Pásmom Gazy, čo je viditeľné z juhu Izraela 13. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Jeruzalem 20. augusta (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil vojenský plán na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve a odobril povolanie približne 60.000 záložníkov. Pre agentúru AFP to v stredu potvrdil jeho rezort, informuje TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

