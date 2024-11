Izraelský minister obrany Kac vylúčil dohodu o prímerí s Hizballáhom

Tel Aviv 12. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vylúčil dohodu o prímerí s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Poprel tým správy médií, podľa ktorých by sa po viac ako roku mohlo blížiť k prerušeniu bojov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"V Libanone nebude žiadne prímerie a nebude žiadny oddych," napísal Kac na sociálnej sieti X. Spomenul aj "veľké a silné aktivity", ktoré vykonáva izraelská armáda proti Hizballáhu, pričom sa okrem iného zmienil o zabití jeho vodcu Hasana Nasralláha.



Tieto aktivity podľa Kaca poskytli Izraelu "predstavu víťazstva" a minister dodal, že ofenzívne aktivity musia pokračovať. "Na Hizballáh budeme naďalej útočiť plnou silou, kým sa nedosiahnu ciele vojny," dodal Kac, ktorý bol ministrom zahraničných vecí až do minulotýždňových zmien v kabinete.



Spresnil, že Izrael bude súhlasiť s dohodou len vtedy, ak mu poskytne právo pokračovať v boji proti terorizmu v Libanone a umožní odzbrojenie Hizballáhu, ako aj jeho stiahnutie sa za rieku Litání a bezpečný návrat izraelských obyvateľov do svojich domovov na severe krajiny.



Nový izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok vyhlásil, že došlo k istému pokroku v otázke prímeria v Libanone, pričom tamojšie médiá priniesli správu o schválení návrhu o prímerí izraelskou vládou. Libanonské hnutie Hizballáh však tieto informácie následne poprelo a uviedlo, že žiaden návrh nedostalo.