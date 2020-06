Ganc nariadil izraelskej armáde pripraviť sa na anexiu Predjordánska

Jeruzalem 1. júna (TASR) - Izraelský minister obrany Benny Ganc v pondelok naznačil, že je pripravený pokračovať v realizácii plánov na pripojenie časti Predjordánska k Izraelu.



Na stretnutí s predstaviteľmi svojej strany Modrá a biela (Kachol lavan) Ganc poznamenal, že mierový plán pre Blízky východ, s ktorý predložil prezident USA Donald Trump, je príležitosťou natrvalo vytýčiť hranice Izraela a posilniť ich ochranu.



Ganc, ktorý je v súlade s koaličnou dohodou alternantom Benjamina Netanjahua na poste predsedu vlády, okrem toho zdôraznil aj nutnosť zachovať mierové zmluvy podpísané Izraelom s Jordánskom, ako aj s Egyptom.



Informoval, že "v posledných dňoch robíme všetko pre to, aby sme podporili mierový plán prezidenta Trumpa, pričom chránime naše strategické záujmy a zachovávame spoluprácu so susednými štátmi." Ganc dodal, že vláda okrem toho dbá o bezpečnosť obyvateľov Izraela.



Ganc dodal, že požiadal náčelníka hlavného štábu Izraelských obranných síl (Cahal) Aviva Kochaviho, aby sa armáda pripravila na možnosť, že Izrael začne svoju suverenitu nad Predjordánskom uplatňovať už v júli.



Od Kochaviho chce Ganc aj to, aby mu predložil rozličné scenáre a akčné plány na postup armády v takomto prípade.



Toto vyhlásenie Bennyho Ganca prišlo v čase, keď izraelské médiá informovali, že premiér Benjamin Netanjahu v pondelok telefonicky diskutoval o anexii s Jaredom Kushnerom, Trumpovým poradcom a zaťom, ktorý stojí za plánom Bieleho domu pre Blízky východ. Tento plán podľa mnohých analytikov zvýhodňuje Izrael.



Informácie o Gancových plánov sa objavili aj v situácii, keď lídri viacerých arabských štátov, ako Jordánsko, Egypt či Saudská Arábia, podľa denníka Jisra'el ha-jom dali neoficiálne najavo, že by akceptovali anexiu istých častí územia Predjordánska Izraelom počas leta tohto roku.



Po stretnutiach s predstaviteľmi Trumpovej administratívy, ktoré sa konali v posledných mesiacoch, dali údajne títo vodcovia "zelenú" izraelsko-americkému tímu zodpovednému za zhotovenie máp zodpovedajúcich Trumpovej vízii usporiadania medzi Izraelom a Palestínčanmi. Arabskí lídri na rokovaniach ustúpili, aj keď na verejnosti naďalej zastávajú svoj odmietavý postoj k Trumpovmu plánu.



Nemenovaný jordánsky vládny úradník pre denník Jisra'el ha-jom vysvetlil, že "sme videli, čo sa deje na Západnom brehu Jordánu, odkedy palestínsky prezident Mahmúd Abbás prerušil bezpečnostnú koordináciu s Izraelom."



Predstaviteľ jordánskej vlády podľa televízie i24 News uviedol, že "Jordánsko bude aj naďalej zachovávať oficiálnu pozíciu a bude proti anexii, ale odobrí ju, ak škody pre (jordánske) kráľovstvo budú minimálne".



Saudskoarabský diplomat podľa citovaného izraelského denníka Jisra'el ha-jom údajne uviedol, že Rijád, Káhira a Abú Zabí "by v prípade anexie koordinovali svoje pozície".



Nemenovaný egyptský predstaviteľ zasa vyhlásil, že "žiadny arabský vodca nepremešká príležitosť na obmedzenie expanzie Iránu pre Palestínčanov". Dodal, že "boj proti Iránu je na Blízkom východe dôležitejší ako palestínska otázka".