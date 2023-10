Izraelský minister obrany sľubuje úplné zničenie Hamasu

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant vo štvrtok počas návštevy jednotiek izraelskej armády zhromaždených pri hranici s palestínskym pásmom Gazy naznačil, že čoskoro preniknú aj na územie tejto enklávy.



Tlačová správa ministerstva cituje z Galantovho príhovoru k vojakom, ktorým povedal, že "čoskoro uvidia" enklávu "zvnútra".



"Teraz vidíte Gazu z diaľky, čoskoro ju uvidíte zvnútra. Príkaz príde," avizoval minister, čo by podľa agentúry Reuters mohlo znamenať, že začiatok avizovanej vojenskej operácie proti radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas sa blíži.



Keď Galant hovoril o útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, vyhlásil, že to nemožno odpustiť, a dodal, že namieste je iba úplné zničenie organizácie Hamas, jej infraštruktúry i tých, kto ich vyslal. Galant pripustil, že môže "trvať týždeň, mesiac, dva mesiace, kým ich zlikvidujeme".



V podobnom duchu sa vo štvrtok vyjadril aj veliteľ sektoru Juh izraelskej armády generálmajor Jaron Finkelman, keď v príhovore k vojakom na inom úseku hranice s pásmom Gazy povedal, že "vojna sa presunie na stranu nepriateľa a my zvíťazíme na ich pôde".



Priznal, že to bude "dlhé, ťažké, dlhé, intenzívne", ale dodal, že Izrael do tejto operácie nasadzuje tých najlepších veliteľov a vojakov, akých armáda môže ponúknuť.



Pohraničie a pásmom Gazy navštívil vo štvrtok aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý vojakov ubezpečil, že majú podporu celého izraelského národa. Vyjadril presvedčenie, že "našim nepriateľom zasadíme tvrdý úder, aby sme dosiahli víťazstvo".