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Izraelský minister obrany tvrdí, že Irán vyvíja chemické zbrane
O tom, že Irán zintenzívnil výskum a vývoj chemických zbraní, informoval nedávno tiež portál Axios s odvolaním sa na tvrdenie Tel Avivu, že disponuje príslušnými spravodajskými informáciami.
Autor TASR
Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok obvinil Irán, že je v procese vývoja chemických zbraní. Odvolal sa pri tom na informácie izraelských a amerických spravodajských služieb. Armáda židovského štátu je podľa Kaca pripravená proti islamskej republike zasiahnuť, preferuje však spoločný útok so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Irán práve vyvíja chemické zbrane. Izrael mu to nedovolí,“ vyhlásil Kac na tlačovom brífingu. Iránci po aprílovom prímerí podľa jeho slov „vyšli z tunelov a videli, čo sa stalo“. „Teraz hľadajú zbraň, ktorá by im poskytla určitú výhodu voči nám,“ povedal minister.
Izrael podľa Kaca údajný vývoj chemických zbraní v Iráne monitoruje už niekoľko mesiacov. Správa o tom sa však dostala do médií, tak sa k nej rozhodol vyjadriť priamo, uviedol. Kac podľa denníka The Times of Israel nespresnil, v akej fáze je tento údajný iránsky program, ani kde má vývoj prebiehať. Povedal tiež, že Teherán svoj jadrový program neobnovil od americko-izraelských útokov z júna 2025, ale snaží sa o to.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že Irán zrejme skúma chemické a biologické zbrane. Reagoval tak na správu stanice CNN, že Teherán možno plánuje odpálenie tzv. špinavej bomby alebo chemickej zbrane v hlavnom meste USA.
O tom, že Irán zintenzívnil výskum a vývoj chemických zbraní, informoval nedávno tiež portál Axios s odvolaním sa na tvrdenie Tel Avivu, že disponuje príslušnými spravodajskými informáciami.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý po októbrových parlamentných voľbách bojuje o svoje politické prežitie, podľa portálu Axios tlačí na Trumpa, aby vojnu s Iránom obnovil čo najskôr.
„Irán práve vyvíja chemické zbrane. Izrael mu to nedovolí,“ vyhlásil Kac na tlačovom brífingu. Iránci po aprílovom prímerí podľa jeho slov „vyšli z tunelov a videli, čo sa stalo“. „Teraz hľadajú zbraň, ktorá by im poskytla určitú výhodu voči nám,“ povedal minister.
Izrael podľa Kaca údajný vývoj chemických zbraní v Iráne monitoruje už niekoľko mesiacov. Správa o tom sa však dostala do médií, tak sa k nej rozhodol vyjadriť priamo, uviedol. Kac podľa denníka The Times of Israel nespresnil, v akej fáze je tento údajný iránsky program, ani kde má vývoj prebiehať. Povedal tiež, že Teherán svoj jadrový program neobnovil od americko-izraelských útokov z júna 2025, ale snaží sa o to.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že Irán zrejme skúma chemické a biologické zbrane. Reagoval tak na správu stanice CNN, že Teherán možno plánuje odpálenie tzv. špinavej bomby alebo chemickej zbrane v hlavnom meste USA.
O tom, že Irán zintenzívnil výskum a vývoj chemických zbraní, informoval nedávno tiež portál Axios s odvolaním sa na tvrdenie Tel Avivu, že disponuje príslušnými spravodajskými informáciami.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý po októbrových parlamentných voľbách bojuje o svoje politické prežitie, podľa portálu Axios tlačí na Trumpa, aby vojnu s Iránom obnovil čo najskôr.