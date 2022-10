Izraelský minister obrany vylúčil dodávky zbraní na Ukrajinu

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izrael naďalej vylučuje dodávky zbraní na Ukrajinu, a to aj napriek ruským útokom iránskymi bojovými dronmi na ukrajinskom území. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Chcem jasne povedať, že my neposielame zbrane Ukrajine," vyhlásil v utorok večer izraelský minister obrany Benny Ganc pre rozhlasovú stanicu Kol Chaj.



Dodal, že Izrael posiela na Ukrajinu len zdravotnícku a humanitárnu pomoc – a tak to aj zostane.



"Som ministrom obrany a som zodpovedný za vývoz izraelských zbraní," zdôraznil.



Podľa ukrajinských médií ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok oznámil, že jeho krajina požiada Izrael o systémy protivzdušnej obrany, aby sa mohla chrániť pred ruskými útokmi.



"Ak je politika Izraela skutočne konzistentne proti ničivému konaniu Iránu, potom je čas, aby Izrael otvorene podporil Ukrajinu," povedal Kuleba.



Za posledný týždeň a pol zabili ruské útoky dronmi a raketami na Ukrajine vyše 70 ľudí, informoval Kyjev.



Izrael sa v ruskej vojne na Ukrajine, ktorá trvá už takmer osem mesiacov, drží do veľkej miery bokom, aby si nezhoršil vzťahy s Moskvou.