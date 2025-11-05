< sekcia Zahraničie
Izraelský minister označil starostu New Yorku za podporovateľa Hamasu
V utorkovom hlasovaní si Američania volili zástupcov na postoch starostov niekoľkých miest, pričom v New Yorku zvíťazil 34-ročný ľavicový kandidát Zohran Mamdani.
Autor TASR
Tel Aviv 5. novembra (TASR) - Izraelský minister pre záležitosti diaspóry a boja proti antisemitizmu Amichaj Šikli v stredu označil novozvoleného starostu amerického mesta New York Zohrana Mamdaniho za podporovateľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. Zároveň vyzval tamojších Židov, aby po Mamdaniho víťazstve zvážili presťahovanie do Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto mesto, ktoré bolo kedysi symbolom svetovej slobody, odovzdalo svoje kľúče podporovateľovi Hamasu,“ napísal izraelský minister na sociálnej sieti X. Mamdaniho názory podľa neho „nie sú veľmi vzdialené od názorov džihádistických fanatikov, ktorí pred 25 rokmi zavraždili tritisíc svojich vlastných ľudí,“ čím podľa AFP odkazoval na teroristický útok z 11. septembra 2001.
Šikli tvrdí, že New York už nikdy nebude ako predtým, najmä nie pre židovskú komunitu. „Mesto kráča s otvorenými očami do priepasti, do ktorej sa Londýn už ponoril...Vyzývam všetkých Židov z New Yorku, aby vážne zvážili, či si nový domov nenájdu v Zemi Izrael“ napísal.
V utorkovom hlasovaní si Američania volili zástupcov na postoch starostov niekoľkých miest, pričom v New Yorku zvíťazil 34-ročný ľavicový kandidát Zohran Mamdani. Ten v januári nastúpi do úradu ako prvý moslimský starosta.
Mamdani sa v uplynulých mesiacoch vyjadroval proti antisemitizmu, ako aj islamofóbii, ktorej bol podľa svojich slov aj on vystavený. Jeho postoje voči Izraelu, ktorý označil ako „režim apartheidu“, a skutočnosť, že vojnu v Pásme Gazy nazval genocídou, vyvolali hnev niektorých členov židovskej komunity.
Okrem izraelského ministra kritizoval Mamdaniho aj americký prezident Donald Trump, ktorý ho v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za „komunistického kandidáta“ a „človeka nenávidiaceho Židov“.
„Toto mesto, ktoré bolo kedysi symbolom svetovej slobody, odovzdalo svoje kľúče podporovateľovi Hamasu,“ napísal izraelský minister na sociálnej sieti X. Mamdaniho názory podľa neho „nie sú veľmi vzdialené od názorov džihádistických fanatikov, ktorí pred 25 rokmi zavraždili tritisíc svojich vlastných ľudí,“ čím podľa AFP odkazoval na teroristický útok z 11. septembra 2001.
Šikli tvrdí, že New York už nikdy nebude ako predtým, najmä nie pre židovskú komunitu. „Mesto kráča s otvorenými očami do priepasti, do ktorej sa Londýn už ponoril...Vyzývam všetkých Židov z New Yorku, aby vážne zvážili, či si nový domov nenájdu v Zemi Izrael“ napísal.
V utorkovom hlasovaní si Američania volili zástupcov na postoch starostov niekoľkých miest, pričom v New Yorku zvíťazil 34-ročný ľavicový kandidát Zohran Mamdani. Ten v januári nastúpi do úradu ako prvý moslimský starosta.
Mamdani sa v uplynulých mesiacoch vyjadroval proti antisemitizmu, ako aj islamofóbii, ktorej bol podľa svojich slov aj on vystavený. Jeho postoje voči Izraelu, ktorý označil ako „režim apartheidu“, a skutočnosť, že vojnu v Pásme Gazy nazval genocídou, vyvolali hnev niektorých členov židovskej komunity.
Okrem izraelského ministra kritizoval Mamdaniho aj americký prezident Donald Trump, ktorý ho v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za „komunistického kandidáta“ a „človeka nenávidiaceho Židov“.