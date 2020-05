Izraelský minister sa ospravedlnil za zastrelenie Palestínčana

Jeruzalem 31. mája (TASR) - Izraelský minister obrany Benny Ganc sa v nedeľu ospravedlnil za to, že polícia židovského štátu zastrelila v sobotu neozbrojeného Palestínčana postihnutého autizmom. Píše o tom agentúra AP.



Zastrelenie 32-ročného muža menom Ijád Halak v jeruzalemskom Starom meste vyvolalo ostré odsúdenie a stalo sa ďalším podnetom na obviňovanie izraelských bezpečnostných síl z neprimeranej sily.



Ganc, ktorý je na základe novej koaličnej dohody takisto aj náhradným premiérom, vyslovil toto ospravedlnenie v rámci pravidelného nedeľného zasadania izraelského vládneho kabinetu.



Sedel hneď vedľa premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa však vo svojom otváracom prejave o uvedenom incidente nezmienil.



"Je nám naozaj ľúto incidentu, pri ktorom bol zastrelený Ijád Halak, a súcitíme s jeho rodinou," povedal Ganc. "Samozrejme, táto vec bude okamžite vyšetrená a budú z nej vyvodené dôsledky," konštatoval minister obrany.



Halakovi príbuzní uviedli, že mal diagnostikovaný autizmus a keď ho zastrelili, bol práve na ceste do školy pre študentov s osobitnými potrebami, ktorú denne navštevoval.



Keď Halak, bydliskom vo východnom Jeruzaleme, kráčal v sobotu po ulici jeruzalemského Starého mesta, držal v ruke podozrivý predmet. Policajti si mysleli, že je to ručná zbraň, začali ho prenasledovať a smrteľne ho postrelili. Neskôr sa ukázalo, že obeť bola neozbrojená.