Izraelský minister si želá, aby šéf labouristov vo voľbách nevyhral

Jeruzalem 5. decembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac vo štvrtok vyhlásil, že dúfa, že vodca britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn nezvíťazí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, odvolávajúc sa na prejavy antisemitizmu v jeho strane. Informovala o tom agentúra AP.



V rozhovore pre izraelský armádny rozhlas Kac povedal, že dúfa, že Corbyn sa neujme vlády po parlamentných voľbách, ktoré sú v Británii naplánované na 12. decembra. "Osobne dúfam, že (Corbyn) nevyhrá," povedal.



Ako dôvod svojho stanoviska Kac uviedol "vlnu" antisemitizmu, ktorú podľa neho Corbyn nepopiera.



Kac zároveň podľa agentúry Reuters odmietol vyhliadky, že bezpečnostné vzťahy s Britániou, ktoré zahŕňajú aj výmenu spravodajských informácií o činnosti islamistických militantov, by sa mali nevyhnutne zhoršiť, keď by sa Corbyn stal britským premiérom.



Corbyn odmieta opakované obvinenia, že vo svojej strane toleruje prejavy antisemitizmu. Minulý týždeň odmietol kritiku hlavného rabína Ephraima Mirvisa, podľa ktorého Corbyn dovolil, aby "jed" antisemitizmu presiakol do jeho opozičnej strany.



Hoci šéf labouristov vyjadril nesúhlas so všetkými formami rasizmu vrátane antisemitizmu, počas nedávneho rozhovoru pre spravodajskú televíziu BBC sa opakovane odmietol ospravedlniť za akýkoľvek antisemitizmus, ktorý sa v posledných rokoch objavil v Labouristickej strane, píše AP.



Týždeň pred parlamentnými voľbami v prieskume verejnej mienky naďalej vedú konzervatívci premiéra Borisa Johnsona. A zdá sa, že Izrael sa zatiaľ nepripravuje na prílev britských židovských imigrantov, skonštatovala agentúra Reuters.