Izraelský minister Smotrič vyzval na okupáciu celého Pásma Gazy

Jeruzalem 20. januára (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič v pondelok vyhlásil, že Izrael by mal v budúcnosti okupovať celé Pásmo Gazy. Vyjadril sa tak iba deň po začatí prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



"Musíme obsadiť celé Pásmo a zaviesť tam vojenskú vládu," vyhlásil Smotrič. Podľa ministra neexistuje žiadna "tretia sila", ktorá by v palestínskej enkláve mohla zaistiť bezpečnosť. Smotrič je predsedom koaličnej strany Náboženský sionizmus a patrí medzi významných kritikov dohody o prímerí s Hamasom.



V tom istom rozhovore minister vyhlásil, že šéfa izraelskej armády Herciho Haleviho nepovažuje za najlepšiu voľbu na túto pozíciu. Podľa Smotriča Izrael potrebuje niekoho, kto pochopí, že obsadenie celého Pásma Gazy je jeho poslaním a niekoho "kto si za tým stojí a je pripravený to presadiť."



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Počas troch fáz umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily sa postupne stiahnu a v rámci prvej fázy po prepustení unesených rukojemníkov Izrael prepustí množstvo väznených Palestínčanov.



S dohodnutým prímerím nesúhlasia krajne pravicoví politici. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v nedeľu podal demisiu a jeho strana Židovská sila (Ocma jehudit) vystúpila z koalície pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua. Smotrič však napriek svojmu nesúhlasu vládu neopustil.



Smotrič a Ben Gvir kritizovali aj stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy v roku 2005. V októbri minulého roka vyzvali na obnovu židovských osád v Pásme Gazy.