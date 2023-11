Izraelský minister tvrdí, že Červený kríž sa nestretol s rukojemníkmi

Ženeva 14. novembra (TASR) — Izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen v utorok povedal, že Červený kríž sa dosiaľ nestretol so žiadnym rukojemníkom zadržiavaným v Pásme Gazy. Vyjadril sa tak po stretnutí s riaditeľkou Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjanou Spoljaricovou v Ženeve, informuje agentúra AFP.



"Do dnešného dňa sa nikto z našich (izraelských) rukojemníkov nestretol s Červeným krížom... Nemáme nijaký dôkaz, že sú nažive," povedal Kohen na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po zmienenom stretnutí.



Palestínske militantné hnutie Hamas počas bezprecedentného útoku na územie Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal zhruba 1200 obetí na životoch, zajalo a zavlieklo do Pásma Gazy viac než 200 ľudí. Izrael v rámci odvety spustil masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ktoré si podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom vyžiadalo už vyše 11.000 obetí.



Ozbrojené krídlo Hamasu v pondelok katarským vyjednávačom tvrdilo, že výmenou za päťdňové prímerie s Izraelom je pripravené na prepustenie 70 žien a detí zadržiavaných v Gaze.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v nedeľu naznačil, že "by mohlo dôjsť" k dohode s hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov. Dohoda by však podľa neho bola jedine výsledkom vojenského tlaku. Netanjahu povedal, že Izrael takisto nemá informácie o tom, kde sa unesení rukojemníci nachádzajú.