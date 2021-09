Izraelský minister zahraničných vecí Lapid pricestoval do Bahrajnu

Manáma 30. septembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid pricestoval vo štvrtok na návštevu Bahrajnu, v rámci ktorej má v hlavnom meste Manáma otvoriť ambasádu židovského štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



K prvej návšteve člena izraelského vládneho kabinetu tohto ostrovného štátu v Perzskom zálive prichádza rok po tom, ako predstavitelia oboch krajín podpísali dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú sprostredkovala administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Krátko po pristátí šéfa izraelskej diplomacie v Manáme vzlietol z rovnakého letiska smerom do Tel Avivu stroj Airbus A320 spoločnosti Gulf Air. Ide o prvý komerčný let medzi týmito dvoma krajinami, uvádza AFP.



Skoro ráno vo štvrtok sa na okraji Manámy uskutočnili protiizraelské demonštrácie, na ktorých účastníci pálili pneumatiky, všíma si AFP. Na sociálnych médiách sa navyše šíril hashtag #BahrainRejectsZionists (Bahrajn odmieta sionistov) v arabčine.



Normalizácia vzťahov medzi Izraelom a Bahrajnom bola súčasťou tzv. abrahámskych dohôd, v rámci ktorých otvorili diplomatické kanály so židovským štátom aj Spojené arabské emiráty (SAE), Maroko a Sudán.



Tieto dohody sú považované za kontroverzné v arabských krajinách, medzi ktorými desaťročia platil úzus, že s Izraelom nebudú mať žiadne vzťahy, kým nebude vyriešený palestínsko-izraelský konflikt, analyzuje AFP. Palestínčania dohody odmietli a považujú ich za zradu "palestínskej veci".