Izraelský minister zahraničných vecí otvoril v Bahrajne ambasádu

Manáma 1. októbra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid otvoril počas štvrtkovej návštevy Bahrajnu v hlavnom meste krajiny Manáma ambasádu židovského štátu. Stalo sa tak rok po tom, ako predstavitelia oboch krajín podpísali dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú sprostredkovala administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala agentúra AFP.uviedol Lapid na Twitteri. Otvorenie ambasády má podľa neho tiež symbolizovaťmedzi oboma krajinami.Lapid sa okrem toho počas svojej návštevy stretol s bahrajnským kráľom Hamadom ibn Ísá al-Chalífom, pričom išlo o prvé stretnutie tohto bahrajnského monarchu s predstaviteľom Izraelu, ale aj korunným princom Salmánom bin Hamadom al-Chalífom a ministrom zahraničným vecí Abdallatífom bin Rášidom az-Zajáníom.uviedol Lapid v súvislosti so stretnutím so Zajáníom.Zajání zase počas stretnutia potvrdil záväzok Bahrajnu v súvislosti s riešením izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov. Lapid uviedol, že toto riešenie podporuje tiež, avšak v tejto veci nemôže hovoriť v menej celej vlády, pretože niektorí jej členovia majú iný názor.Šéfovia oboch rezortov diplomacie po stretnutí tiež zorganizovali tlačovú konferenciu, na ktorej spoločne podpísali niekoľko memoránd o porozumení, ktoré sa týkali rôznych tém - od spolupráce pri ochrane životného prostredia až po šport.Normalizácia vzťahov medzi Izraelom a Bahrajnom bola súčasťou tzv. abrahámskych dohôd, v rámci ktorých otvorili diplomatické kanály so židovským štátom aj Spojené arabské emiráty (SAE), Maroko a Sudán.Tieto dohody sú považované za kontroverzné v arabských krajinách, medzi ktorými desaťročia platil úzus, že s Izraelom nebudú mať žiadne vzťahy, kým nebude vyriešený palestínsko-izraelský konflikt, analyzuje AFP. Palestínčania dohody odmietli a považujú ich za zradu