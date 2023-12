Izraelský minister zahraničných vecí podporil plán pomoci pre Gazu

Nikózia 20. decembra (TASR) – Izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen podporil plán urýchlenia humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy jej posielaním cez Cyprus. Urobil tak v stredu počas svojej návštevy ostrova, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Cyprus navrhol vytvorenie koridoru na zber, kontrolu a skladovanie pomoci na ostrove, odkiaľ by neskôr smerovala do Gazy. Spoločná komisia s izraelským zástupcom by na ostrove mala prichádzajúcu pomoc skontrolovať a následne loďou odviezť do Pásma Gazy.



Kohen a jeho cyperský rezortný kolega Konstantinos Kombos absolvovali spoločné rokovania, po ktorých šéf izraelskej diplomacie zdôraznil potrebu "organizovaného a podrobne kontrolovaného" presunu pomoci.



Ministri diskutovali o logistických detailoch plánu počas návštevy strediska na koordináciu záchranárskych prác v prístavnom meste Larnaka.



Cieľom iniciatívy je prevoz veľkého objemu humanitárnej pomoci loďou po mori, ktorý má nahradiť súčasný neefektívny prevoz nákladnými autami cez hraničný priechod Rafah z Egypta.



Cyperský prezident Nikos Christodulidis presadzoval svoju iniciatívu pre Gazu medzi ďalšími lídrami EÚ a spriatelenými arabskými krajinami. Mesto Larnaka vybrali pre svoju blízkosť k Blízkemu východu. V meste sa tiež nachádza medzinárodné letisko, ktorým môže prúdiť pomoc zo zahraničia.