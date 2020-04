Izraelský minister zdravotníctva má pozitívny test na COVID-19

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Izraelský minister zdravotníctva Jaakov Litzman a jeho manželka Chava boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. V noci na štvrtok to oznámila ministrova kancelária s tým, že zdravotný stav obidvoch je dobrý. Minister bude pokračovať vo svojej práci z domu.



Litzman, ktorý sa v čase epidémie často pohybuje v blízkosti premiéra Benjamina Netanjahua, je zatiaľ najvyššie postaveným izraelským politikom s pozitívnym testom na koronavírus SARS-CoV-2.



Litzmanovci sa liečia a sú izolovaní v súlade s usmerneniami ministerstva zdravotníctva, uvádza sa v vyhlásení s tým, že všetky osoby, ktoré s nimi boli v kontakte, pôjdu do karantény.



Izraelský denník Haarec napísal, že pre kontakty s Litzmanomum do izolácie už išli riaditeľ izraelskej špionážnej služby Mosad a šéf Rady národnej bezpečnosti.



Netanjahu už v izolácii je, pretože jeho poradkyňa Rivkah Paluchová mala pozitívny test na koronavírus. Premiér, jeho rodina a niekoľko poradcov sa v pondelok dalo otestovať, výsledky boli negatívne.



Podľa nariadenia ministerstva zdravotníctva sú v súčasnosti desiatky tisíc Izraelčanov v karanténe pre možné vystavenie koronavírusu. V rámci opatrení smú Izraelčania svoje domovy opustiť len v naliehavých prípadoch.



Litzman, ktorý vo vláde zastupuje ultraortodoxnú stranu Zjednotený judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora), je teraz často kritizovaný za riešenie krízy vyvolanej koronavírusom. Niektorí jeho kritici tvrdia, že pri rozhodovaní o opatreniach proti kríze uprednostnil záujmy ultraortodoxnej komunity pred širokou verejnosťou. Údajne sa snažil odložiť prísne obmedzenia verejných zhromaždení, ktoré by v marci ovplyvnili slávenie židovského sviatku purim, a minulý týždeň tvrdo bojoval proti zatvoreniu synagóg.



Lekári viacerých veľkých nemocníc v Izraeli napísali preto Netanjahuovi žiadosť, aby za ministra zdravotníctva vymenoval odborníka s bohatými skúsenosťami z izraelského zdravotníctva.



Upozornili tiež, že pandémia koronavírusu naplno odhalila nedostatky systému zdravotnej starostlivosti z organizačného a prevádzkového hľadiska a ukázala aj rozdiely medzi kvalitou služieb v rôznych častiach krajiny.



Izrael v rámci boja s novým koronavírusom nariadil svojim občanom veľmi prísne obmedzenia pohybu, uzavrel štátne hranice, pohyb ľudí monitoruje pomocou aplikácií v mobilných telefónoch a denne robí testy tisícom ľudí.



V krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov je podľa denníka The Times of Israel oficiálne 31 obetí nákazy a vyše 6200 pozitívne testovaných. Experti sa však obávajú, že nakazených je oveľa viac, najmä v komunite ortodoxných židov, ktorí majú veľké rodiny, žijú v stiesnenom priestore a nijako neobmedzujú spoločenské kontakty.



Médiá informovali, že polovica osôb hospitalizovaných v Izraeli sú ortodoxní židia, ktorí pritom tvoria len desať percent populácie. Ich vysoký podiel medzi hospitalizovanými súvisí s tým, že odmietajú rešpektovať nariadenia izraelskej vlády, ktorých cieľom je zmierniť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.