Izraelský Mosad vyjadril podporu protestujúcim v Iráne
Autor TASR
Tel Aviv 31. decembra (TASR) - Izraelská tajná služba Mosad vyzvala Iráncov na pokračovanie v protestoch, ktoré sa konajú v Teheráne a ďalších miestach, pričom uviedla, že ich podporuje „priamo na mieste“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Choďte spoločne do ulíc. Nastal čas. Sme s vami,“ napísal Mosad na sieti X v perzštine. „Nielen z diaľky či slovami. Sme s vami aj na mieste,“ dodal.
V nedeľu sa v Teheráne začali protesty maloobchodníkov proti ekonomickej situácii v islamskej republike. K protestujúcim maloobchodníkom sa v utorok pridali aj študenti.
AFP objasňuje, že iránsky rial v nedávnom období výrazne klesol voči americkému doláru a iným svetovým menám, čo zvýšilo ceny dovážaného tovaru a poškodilo maloobchodných predajcov.
Mosad adresoval výzvu Iráncom pár dní po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu upozornil, že USA „veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán“ v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program.
Izrael a Irán v júni viedli 12-dňovú vojnu, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj USA.
Irán, ktorý neuznáva Izraelský štát, ho dlhodobo obviňuje zo sabotážnych operácií proti iránskym jadrovým zariadeniam a z vrážd vedcov. Okrem toho podporuje militantné skupiny na Blízkom východe vrátane libanonského Hizballáhu a palestínskeho Hamasu, pričom Izrael počas uplynulých dvoch rokov viedol vojny proti obom týmto hnutiam.
