Izraelský súd: Preživší chlapec z lanovky bude žiť u tety v Taliansku

Jeruzalem 29. novembra (TASR) - Izraelský najvyšší súd v pondelok potvrdil, že šesťročný chlapec, ktorý v máji prišiel o svojich rodičov, brata a prarodičov pri páde lanovky v Taliansku, má byť do dvoch týždňov vrátený príbuzným žijúcim v Taliansku. Informovala o tom agentúra AP.



Eitan Biran prežil tragédiu v Taliansku ako jediný z rodiny. Odvtedy sa okolo neho odohráva spor o opatrovníctvo, o ktoré bojujú jeho príbuzní v Taliansku a Izraeli, pripomenul spravodajský portál The Times of Israel.



Súd v Tel Avive pred dvomi týždňami zamietol odvolanie Eitanovej rodiny, ktorá pred časom požiadala odvolací súd, aby zabránil jeho plánovanému súdne nariadenému návratu do Talianska. Verdikt tohto súdu v pondelok potvrdil aj najvyšší súd.



Taliansky justičný systém okrem toho v polovici novembra vydal medzinárodný zatykač za únos na Šmuela Pelega, starého otca Eitana Birana.



Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera sú starý otec a jeho vodič, na ktorého bol tiež vydaný zatykač, obvinení z "prípravy a uskutočnenia vopred premysleného plánu" únosu malého chlapca. K "únosu" chlapca došlo v septembri, keď ho starý otec dopravil do Izraela súkromným lietadlom.



Dieťa, ktoré bolo pri nehode lanovky vážne zranené, bolo po prepustení z nemocnice talianskou justíciou zverené jeho tete z otcovej strany, ktorá býva v provincii Pavia v severnom Taliansku.



Rodine jeho matky s bydliskom v Izraeli súd prisúdil len právo chlapca navštevovať.



V skoršom rozsudku súd pre rodinu v Tel Avive uviedol, že Eitanovo bydlisko je v Taliansku, kam sa jeho rodina presťahovala, keď mal len mesiac.



Súd vtedy dospel k záveru, že jeho presťahovanie starým otcom do Izraela bolo nezákonné a porušilo opatrovnícke práva jeho tety. Sudkyňa zároveň vyzvala príbuzných z oboch strán na vzájomné zmierenie s tým, že je to v chlapcovom záujme.



K spomínanej nehode došlo 23. mája. Pád kabíny lanovky spájajúcej mestečko Stresa na brehu jazera Lago Maggiore s horou Mottarone si vyžiadal životy 14 ľudí, pričom piati z nich boli práve členovia Eitanovej rodiny žijúcej v Taliansku.



Okrem Eitanovho otca, ktorý ho pravdepodobne zachránil silným objatím, pri nehode zahynula aj chlapcova matka, mladší brat a dvaja prarodičia.



Nešťastie okrem Eitana prežilo ešte jedno dieťa, ktorá však svojim zraneniam neskôr podľahlo v nemocnici v Turíne. Eitan utrpel vážne zranenia hrudnej a brušnej dutiny, z ktorých sa dlho liečil.