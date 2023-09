Izraelský Najvyšší súd sa začal zaoberať kontroverzným zákonom

Tel Aviv 12. septembra (TASR) - Izraelský Najvyšší súd sa v utorok na svojom zasadnutí v Jeruzaleme začal zaoberať námietkami proti zákonu, ktorým sa obmedzí právomoc Najvyššieho súdu rušiť niektoré rozhodnutia vlády tým, že ich označí za neprimerané.



Agentúra DPA dodala, že zatiaľ nie je jasné, kedy možno očakávať rozhodnutie súdu. Predpokladá sa, že konzultácie sudcov by mohli trvať niekoľko týždňov až mesiacov, informuje TASR.



Agentúra AP upriamila pozornosť na to, že ide o prvý prípad v dejinách Izraela, keď naraz pojednáva všetkých 15 sudcov Najvyššieho súdu. Bežný senát sa skladá z troch sudcov, hoci niekedy zasadajú i v rozšírených senátoch.



Úvodné pojednávanie sa vysiela v priamom prenose, informovala agentúra DPA. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Múzeum umenia v Tel Avive v utorok dokonca zrušilo vstupné, aby takto širokej verejnosti umožnilo sledovať vo svojich priestoroch priamy prenos z pojednávania Najvyššieho súdu.



Spomínaný zákon je súčasťou justičnej reformy predloženej krajne pravicovou vládou premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá v Izraeli vyvolala jednu z najväčších kríz v jeho dejinách a odhalila rozkol medzi obyvateľmi krajiny. Od januára, keď vláda tieto plány zverejnila, sa v mestách po celom Izraeli každý týždeň zhromažďujú desaťtisíce ich odporcov i prívržencov.



Zrušením tzv. klauzuly o primeranosti by súdna moc v Izraeli prišla o možnosť posudzovať primeranosť a odôvodnenosť vládnych rozhodnutí a prípadne ich aj anulovať. Ide o prvú časť plánu Netanjahuovej vlády na oslabenie Najvyššieho súdu a poskytnutie väčšej moci vládnej koalícii. Aj preto zrušenie klauzuly o primeranosti oponenti a kritici justičnej reformy vnímajú ako ohrozenie systému bŕzd a protiváh i samotnej demokracie v Izraeli.



Izraelský minister spravodlivosti minister Jariv Levin vydal v utorok vyhlásenie, v ktorom začínajúce sa zasadnutie Najvyššieho súdu označil za "smrteľnú ranu pre demokraciu a postavenie Knesetu".



Denník TOI v tejto súvislosti vysvetlil, že Levin a zástancovia súdnej reformy tvrdia, že Najvyšší súd ani nemá právo na preskúmanie takéhoto typu zákonov.



V predvečer zasadnutia Najvyššieho súdu sa v rôznych mestách Izraela opäť konali zhromaždenia odporcov súdnej reformy.



Podľa TOI sa však v utorok pred vchodom do Najvyššieho súdu v Jeruzaleme zišla skupina aktivistov podporujúcich vládnu reformu justície: prezliekli sa do kostýmov v podobe banánov a pred vchodom do budovy súdu porozkladali 250 kilogramov tohto ovocia.



Aktivisti tvrdili, že polemika o klauzule o primeranosti svedčí o tom, že Izrael sa stáva "banánovou republikou", v ktorej vládne 15 sudcov Najvyššieho súdu.



Prívrženci justičnej reformy totiž už dlho namietajú, že Najvyšší súd je aktivistický a v podstate sa stal "nikým nevolenou politickou stranou".



Izrael nemá ústavu ani hornú komoru parlamentu a klauzula o primeranosti bola prijatá v záujme toho, aby sudcovia mohli stanoviť, či vláda neprekročila svoje právomoci.



Najvyšší súd použil toto opatrenie v ostro sledovanom prípade, v ktorom zakázalo krajne pravicovému politikovi Arjemu Derimu stať sa členom Netanjahuovej vlády, a to z dôvodu odsúdenia za daňové úniky.



Oponenti obviňujú Netanjahua, ktorý je obvinený z korupcie, že sa snaží využiť justičnú reformu, aby dosiahol zrušenie prípadných rozsudkov vynesených vo svojich kauzách.