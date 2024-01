Izraelský Najvyšší súd zamietol dodatok vládnej reformy súdnictva

Jeruzalem 1. januára (TASR) - Izraelský Najvyšší súd v pondelok zamietol dodatok návrhu vládnej reformy súdnictva, ktorý obmedzuje právomoci súdov. Reforma vlani vyvolala v Izraeli rozsiahle protesty. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Najvyšší súd vo vyhlásení uviedol, že proti dodatku rozhodlo osem z 15 členov senátu. "Je to z dôvodu vážneho a bezpríkladného poškodenia základných znakov Izraela ako demokratickej krajiny," uviedol Najvyšší súd.



Izraelský parlament vlani v júli schválil túto časť reformy, ktorá obmedzuje právomoci Najvyššieho súdu blokovať rozhodnutia vlády, ak usúdil, že sú neprimerané. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdil, že rozsiahle reformy súdnictva, ktoré jeho vláda navrhla vlani, sú potrebné na napravenie rovnováhy medzi zvolenými predstaviteľmi a súdnictvom.



Jeho kritici však upozorňujú, že táto reforma vytvára cestu k autoritárskej vláde a premiér by ju mohol využiť na zrušenie možného usvedčujúceho rozsudku voči jeho osobe. Netanjahu je súdený v troch prípadoch korupcie.



V Izraeli v reakcii na reformu prepukli demonštrácie, na ktorých sa pravidelne zúčastňovali desaťtisíce ľudí. Protesty sa však skončili v októbri, keď vypukla vojna v Pásme Gazy, píše DPA.



Netanjahuova strana Likud kritizuje rozhodnutie súdu o reforme súdnictva

Tel Aviv 1. januára (TASR) - Izraelská pravicová strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua v pondelok kritizovala rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý zamietol dôležitú časť vládnej reformy súdnictva. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Je poľutovaniahodné, že Najvyšší súd sa rozhodol prijať rozsudok v ústrednom spoločenskom spore v období, keď izraelskí vojaci z radov pravice i ľavice bojujú a vystavujú svoje životy nebezpečenstvu vo vojne," uviedla strana. Rozhodnutie súdu je podľa nej v rozpore s vôľou ľudu v prospech jednoty, najmä v období vojny.



Izraelský minister spravodlivosti minister Jariv Levin Najvyšší súd kritizoval za to, že prevzal všetky právomoci. Levin je jedným z tvorcov návrhu reformy, píše agentúra AFP.



Najvyšší súd v pondelok zamietol dodatok návrhu vládnej reformy súdnictva, ktorý obmedzuje právomoci súdov. Netanjahuova vláda sa túto reformu usilovala presadiť aj napriek vlne protestov, ktoré v krajine prepukli vlani, pripomína DPA.