Izraelský nálet na budovu školy v Pásme Gazy zabil najmenej 21 ľudí

Gaza 10. októbra (TASR) - Pri izraelskom nálete na budovu školy v strednej časti Pásme Gazy, v ktorej sa ukrývali vysídlení Palestínčania, prišlo o život najmenej 21 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedli zdravotníci v neďalekej nemocnici al-Aksá v meste Dajr al-Bala.



Zasiahnutá škola, ležiaca na západe Dajr al-Bala, slúži ako prístrešok pre vysídlených ľudí. Izraelský nálet podľa miestnych obyvateľov cielil na provizórne stanovište polície riadenej militantným hnutím Hamas vo vnútri školy.



Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Vo svojom vyhlásení, na ktoré sa odvolal portál denníka The Times of Israel (TOI), uviedla, že za posledných 24 hodín zasiahla v Pásme Gazy približne 30 cieľov Hamasu.



Podľa nej išlo o teroristické bunky, sklady zbraní, odpaľovacie zariadenia, budovy i podzemnú infraštruktúru. V strednej časti pobrežnej enklávy zase podľa vyhlásenia "eliminovala" množstvo ozbrojencov.



Izraelské sily opakovane zaútočili na školy, z ktorých sa za posledný rok vojny stali útočiská pre vysídlencov. Armáda však obviňuje militantov, že sa v nich skrývajú.