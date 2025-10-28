< sekcia Zahraničie
Izraelský nálet na juhu Libanonu zabil dvoch bratov
Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil nálety v Libanone, pričom tvrdí, že cieli na členov Iránom podporovaného hnutia Hizballáh, s ktorým minulý rok viedol vojnu.
Autor TASR
Bejrút 27. októbra (TASR) - Dvaja muži - bratia - zahynuli v pondelok pri izraelskom leteckom útoku na juhu Libanonu, oznámili tamojší predstavitelia. Od štvrtka si takéto útoky vyžiadali už 13 obetí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil nálety v Libanone, pričom tvrdí, že cieli na členov Iránom podporovaného hnutia Hizballáh, s ktorým minulý rok viedol vojnu. Tú v novembri 2024 pozastavilo prímerie, avšak Izrael na susedný Libanon naďalej denne útočí.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení uviedlo, že pri útoku na dedinu Bajjád na juhu krajiny zahynuli dvaja bratia. Podľa libanonskej tlačovej agentúry prišli o život pri útoku na pílu v spomínanej dedine.
Predstavitelia Libanonu obviňujú Izrael z pokusov zabrániť obnove oblasti zdevastovanej po minuloročnej vojne. Izraelské sily podľa nich útočia aj na stavebné stroje.
V nedeľu si izraelské útoky na juhu a východe Libanonu vyžiadali troch mŕtvych. Izraelská armáda tvrdí, že cieľom útokov boli pašeráci zbraní pracujúci pre Hizballáh a muž, ktorý „prispieval k úsiliu skupiny opätovne vybudovať svoje vojenské kapacity“.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim v rozhovore odvysielanom v nedeľu povedal, že skupina je v prípade potreby pripravená brániť sa. „Možnosť vojny existuje, ale je neistá, závisí to od ich kalkulácií,“ povedal s odkazom na Izrael. „Sme pripravení na obranu, ale nie na útok,“ konštatoval. Vyhlásil, že militantná skupina dodržiava prímerie.
Hizballáh je po vojne s Izraelom, ktorej predchádzali pohraničné strety, značne oslabený a americká vláda vyzýva na jeho odzbrojenie. V pondelok podvečer pricestovala do Bejrútu zástupkyňa amerického osobitného vyslanca pre Blízky východ Morgan Ortagusová, ktorá sa stretne s libanonskými predstaviteľmi a zúčastní sa aj na stretnutí o mechanizme monitorovania prímeria.
