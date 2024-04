Izraelský nálet zasiahol nemocnicu al-Aksá v Pásme Gazy

Ženeva 1. apríla (TASR) — Štyroch mŕtvych a 17 zranených si vyžiadal nedeľňajší izraelský nálet na nemocnicu al-Aksá v meste Dajr al-Balah ležiacom v Pásme Gazy. Na sociálnej sieti X to podľa agentúry AFP uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Útok zasiahol stany na nádvorí nemocnice, kam sa uchýlili ľudia vysídlení zo severu Pásma Gazy v nádeji, že v blízkosti zdravotníckeho zariadenia budú v bezpečí pred izraelskými útokmi. Svedkami útoku bolo aj niekoľko novinárov vrátane reportéra agentúry Associated Press.



V tom čase sa tam nachádzal aj tím WHO, nikomu z jeho členov sa nič nestalo.



Šéf WHO po útoku znovu vyzval na ochranu pacientov, zdravotníkov a humanitárnych pracovníkov počas konfliktu v Pásme Gazy, ako aj na zastavenie útokov na nemocnice. "Musí sa rešpektovať medzinárodné humanitárne právo," zdôraznil.



V Pásme Gazy prebieha od vlaňajšieho októbra rozsiahla ofenzíva Izraela proti militantom z palestínskeho hnutia Hamas vyvolaná krvavým útokom jeho kománd na juh židovského štátu so stovkami obetí. Izraelská armáda opakovane tvrdí, že Hamas využíva nemocnice ako úkryty.



Počas takmer šiestich mesiacov vojny bola zničená kľúčová infraštruktúra v Pásme Gazy vrátane nemocníc, škôl a domov, ako aj ciest, kanalizácie a elektrickej rozvodnej siete. Viac ako 80 percent z 2,3 milióna tamojších obyvateľov bolo vysídlených. Väčšina z nich trpí v dôsledku nedostatku pomoci hladom.