Streda 6. máj 2026
Izraelský odvolací súd zamietol žiadosť aktivistov o prepustenie

Tento záber z videa zverejneného flotilou Global Sumud ukazuje izraelské sily, ako v piatok 3. októbra 2025 zachytávajú loď „Marinette“, poslednú loď z medzinárodnej flotily, ktorá sa snaží prelomiť izraelskú námornú blokádu. Foto: TASR/AP

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že aktivisti sú napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA).

Autor TASR
Tel Aviv 6. mája (TASR) - Izraelský odvolací súd zamietol v stredu žiadosť dvoch zahraničných aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla o prepustenie, povedala novinárom ich právnička Hadeel Abu Salih. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Okresný súd v Beer Ševa dnes zamietol naše odvolanie a v jednoduchosti prijal všetky argumenty, ktoré predniesol pred súdom štát či polícia, a zároveň potvrdil predchádzajúce rozhodnutie,“ povedala právnička. Odkazovala na utorňajšie rozhodnutie súdu nižšej inštancie o predĺžení zadržania aktivistov do nedele.

Španielsky občan Saif Abu Keshek s palestínskym pôvodom a Brazílčan Thiago Ávila boli medzi desiatkami aktivistov, ktorí sa snažili prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy, a doviesť tam humanitárnu pomoc. V medzinárodných vodách neďaleko Grécka ich vo štvrtok zajala izraelská pobrežná stráž. Dvojicu previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných neskôr prepustili.

„Tak, ako sme povedali už v prvý deň, hovoríme tu o nezákonnom zadržaní, ku ktorému došlo v medzinárodných vodách, odkiaľ boli aktivisti unesení izraelským námorníctvom bez akéhokoľvek oprávnenia,“ uviedla právnička po vypočúvaní. „Je znepokojujúce, že právny systém dáva izraelským silám voľnú ruku, aby mohli pokračovať v týchto nezákonných zadržaniach. Zároveň tomu dodáva legitimitu, aby to robili znova a znova a unášali cudzincov,“ zdôraznila.

Podľa právničky sú obaja muži vystavení zneužívaniu, opakovaným výsluchom v tej istej veci či úplnej izolácii. Izraelské úrady tieto obvinenia popierajú. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že aktivisti sú napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na palestínske militantné hnutie Hamas. Keshek je podľa rezortu diplomacie vedúcim členom PCPA a Ávila je takisto spriaznený so skupinou a „podozrivý z nelegálnej aktivity“.
