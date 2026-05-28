< sekcia Zahraničie
Izraelský pamätník otvorí vzdelávacie centrá v Mníchove a Lipsku
Oznámenie o tom prichádza v čase, keď sociologické štúdie poukazujú na nárast antisemitských postojov v Nemecku.
Autor TASR
Berlín 28. mája (TASR) - Pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme oznámil plán na otvorenie vzdelávacích centier v nemeckých mestách Mníchov a Lipsko. Pôjde o jeho prvé takéto centrá mimo územia Izraela, informoval vo štvrtok spravodajský web Politico, píše TASR.
Oznámenie o tom prichádza v čase, keď sociologické štúdie poukazujú na nárast antisemitských postojov v Nemecku a zároveň na klesajúce povedomie mladých Nemcov o holokauste.
„Výber Mníchova, kolísky nacistickej strany, má hlboký symbolický význam a odráža dôležitosť konfrontácie s touto históriou tam, kde sa začala,“ uviedol vo vyhlásení predseda správnej rady pamätníka Jad va-Šem Dani Dajan. „Spoluprácou s našimi nemeckými partnermi pomôže toto centrum zabezpečiť, aby sa pravda o holokauste zachovala a odovzdávala budúcim generáciám,“ doplnil Dajan.
Vzhľadom na to, že počet priamych svedkov holokaustu sa znižuje, aj povedomie o tejto kapitole dejín medzi mladými Nemcami klesá. Podľa prieskumu organizácie Jewish Claims Conference zverejneného v roku 2025 približne 40 percent Nemcov vo veku 18-29 rokov nevie, že nacisti zavraždili šesť miliónov Židov. Viac než jeden z desiatich respondentov uviedol, že o holokauste nikdy nepočul.
Politici krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je podľa nedávnych prieskumov najsilnejšou politickou stranou v krajine, opakovane kritizujú pripomínanie si nacistických zločinov v Nemecku a označujú to za „kult viny“.
AfD má silnú podporu najmä v bývalom východnom Nemecku vrátane spolkovej krajiny Sasko, kde má v Lipsku vzniknúť jedna z pobočiek centra Jad va-Šem.
V susednom Sasku-Anhaltsku, kde sa AfD po septembrových regionálnych voľbách usiluje prvýkrát získať reálny podiel na moci, strana vo svojom programe požaduje pripomínanie si nemeckých vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne ako „prvý znak vlasteneckého obratu“.
Saský premiér Michael Kretschmer však plány na otvorenie centra v Lipsku privítal. Mesto podľa neho môže slúžiť aj ako most k východnej Európe vrátane spolupráce s Poľskom a Českom v oblasti vzdelávacích a pamäťových iniciatív.
„Vzdelávanie a nové vzdelávacie priestory sú potrebné a dôležité na rozhodný a jasný boj proti antisemitizmu, predsudkom, dezinformáciám a akýmkoľvek formám popierania holokaustu,“ zdôraznil Kretschmer.
Na základe štatistík ministerstva vnútra dosiahol počet antisemitských trestných činov v Nemecku v roku 2024 rekordnú úroveň 6236 prípadov.
Oznámenie o tom prichádza v čase, keď sociologické štúdie poukazujú na nárast antisemitských postojov v Nemecku a zároveň na klesajúce povedomie mladých Nemcov o holokauste.
„Výber Mníchova, kolísky nacistickej strany, má hlboký symbolický význam a odráža dôležitosť konfrontácie s touto históriou tam, kde sa začala,“ uviedol vo vyhlásení predseda správnej rady pamätníka Jad va-Šem Dani Dajan. „Spoluprácou s našimi nemeckými partnermi pomôže toto centrum zabezpečiť, aby sa pravda o holokauste zachovala a odovzdávala budúcim generáciám,“ doplnil Dajan.
Vzhľadom na to, že počet priamych svedkov holokaustu sa znižuje, aj povedomie o tejto kapitole dejín medzi mladými Nemcami klesá. Podľa prieskumu organizácie Jewish Claims Conference zverejneného v roku 2025 približne 40 percent Nemcov vo veku 18-29 rokov nevie, že nacisti zavraždili šesť miliónov Židov. Viac než jeden z desiatich respondentov uviedol, že o holokauste nikdy nepočul.
Politici krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je podľa nedávnych prieskumov najsilnejšou politickou stranou v krajine, opakovane kritizujú pripomínanie si nacistických zločinov v Nemecku a označujú to za „kult viny“.
AfD má silnú podporu najmä v bývalom východnom Nemecku vrátane spolkovej krajiny Sasko, kde má v Lipsku vzniknúť jedna z pobočiek centra Jad va-Šem.
V susednom Sasku-Anhaltsku, kde sa AfD po septembrových regionálnych voľbách usiluje prvýkrát získať reálny podiel na moci, strana vo svojom programe požaduje pripomínanie si nemeckých vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne ako „prvý znak vlasteneckého obratu“.
Saský premiér Michael Kretschmer však plány na otvorenie centra v Lipsku privítal. Mesto podľa neho môže slúžiť aj ako most k východnej Európe vrátane spolupráce s Poľskom a Českom v oblasti vzdelávacích a pamäťových iniciatív.
„Vzdelávanie a nové vzdelávacie priestory sú potrebné a dôležité na rozhodný a jasný boj proti antisemitizmu, predsudkom, dezinformáciám a akýmkoľvek formám popierania holokaustu,“ zdôraznil Kretschmer.
Na základe štatistík ministerstva vnútra dosiahol počet antisemitských trestných činov v Nemecku v roku 2024 rekordnú úroveň 6236 prípadov.