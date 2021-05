Izraelský parlament bude voliť nového prezidenta 2. júna

Jeruzalem 10. mája (TASR) – Izraelský parlament (Kneset) v pondelok oznámil, že voľba budúceho prezidenta krajiny sa uskutoční 2. júna, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Vo vyhlásení kancelárie predsedu parlamentu Jariva Levina sa uvádza, že všetci kandidáti musia do polnoci 19. mája predložiť podpisy najmenej desiatich zákonodarcov na podporu svojej kandidatúry.



Každý poslanec môže takto vyjadriť podporu len jednému kandidátovi voľby prezidenta.



Prezidenta v Izraeli volí 120-členný Kneset každých sedem rokov v tajnom hlasovaní.



Oficiálne svoj úmysel kandidovať vo voľbách prejavilo už šesť osobností: odborník na solárnu energiu Josef Abramovic; bývalý poslanec parlamentu za Stranu práce Micha'el Bar Zohar; exposlanec Knesetu za stranu Jednota (Likud) Jehuda Glick; izraelská Arabka Elham Chazenová, ktorá sa angažovala v centristických stranách a ženskom hnutí; ako aj Amir Perec, ktorý bol predsedom Strany práce a momentálne je ministrom ekonomiky. Minulý týždeň však svoju kandidatúru stiahol. O prezidentský úrad má záujem aj Šim'on Šitrit, ktorý je profesorom práva a bývalým členom vlády i parlamentu.



Podľa denníka The Jerusalem Post sa očakáva, že kandidovať by mohli aj bývalý predseda Strany práce Jicchak Herzog, či pedagogička Miriam Perecová.



Funkciu izraelského prezidenta v súčasnosti zastáva Reuven Rivlin, ktorého mandát sa skončí 9. júla tohto roku.



Prezidentská funkcia v Izraeli má do veľkej miery reprezentačný charakter. Hlava štátu má však okrem iného právomoc poverovať zostavením vlády a udeľovať milosť.