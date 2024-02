Kneset je proti jednostrannému vyhláseniu palestínskeho štátu

Jeruzalem 21. februára (TASR) — Izraelský parlament (Kneset) v stredu podporil vyhlásenie vlády odmietajúce "medzinárodný diktát", presadzujúci jednostranné uznanie palestínskeho štátu. Hlasovalo zaň 99 zo 120 poslancov, oznámila podľa agentúry DPA konzervatívna strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Kneset sa dnes veľkou väčšinou vyslovil proti pokusu vnútiť nám vytvorenie palestínskeho štátu, ktorý by nielenže nenastolil mier, ale ohrozil by štát Izrael," reagoval Netanjahu na hlasovanie parlamentu.



Izraelská vláda jednomyseľne schválila spomínané vyhlásenie navrhnuté Netanjahuom v nedeľu. Uvádza sa v ňom, že "Izrael kategoricky odmieta medzinárodný diktát vo veci trvalého urovnania (konfliktu) s Palestínčanmi". Každá takáto dohoda sa musí dosiahnuť prostredníctvom priamych rokovaní bez predbežných podmienok.



V dokumente sa ďalej konštatuje, že "Izrael naďalej odmieta jednostranné uznanie palestínskeho štátu". Po útoku militantov z Hamasu zo 7. októbra by bol takýto krok "obrovskou, bezprecedentnou cenou za terorizmus", ktorá by zabránila akejkoľvek budúcej mierovej dohode.



Netanjahu dal hlasovať o spomínanom vyhlásení po tom, čo denník Washington Post uviedol, že USA a niekoľko arabských krajín pripravujú podrobný plán komplexnej mierovej dohody medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktorá zahŕňa "pevný časový plán" vytvorenia palestínskeho štátu.



Izrael od roku 1967 okupuje západný breh Jordánu a východný Jeruzalem, kde medzi tromi miliónmi Palestínčanov žije okolo 700.000 židovských osadníkov. Palestínčania chcú na tomto území vyhlásiť nezávislý štát s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom. Jeho súčasťou má byť aj Pásmo Gazy, odkiaľ sa Izrael stiahol v roku 2005 a od roku 2007 ho ovláda militantné hnutie Hamas.



Organizácia Spojených národov udelila v roku 2012 Palestíne štatút pozorovateľského štátu. Palestínu za nezávislý štát doteraz uznalo 139 zo 193 členských krajín OSN, USA medzi nimi nie sú. Washington doteraz opakovane zdôrazňoval, že dohoda o palestínskom štáte musí byť výsledkom mierových rokovaní s Izraelom, ktoré však neprebiehajú od roku 2014.