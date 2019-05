Izraelský parlament odhlasoval svoje rozpustenie

Nové voľby sa budú konať 17. septembra.

Jeruzalem 30. mája (TASR) - Izraelský parlament odhlasoval v stredu svoje rozpustenie po tom, ako sa premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť koaličnú vládu. Nové voľby sa budú konať 17. septembra, informovala agentúra AFP.



Stodvadsaťčlenný Kneset hlasoval za svoje rozpustenie pomerom hlasov 74-45 a stanovil termín volieb. AFP pripomína, že Netanjahuovi sa nepodarilo vytvoriť koalíciu, aj keď jeho strana Likud získala vo voľbách 9. apríla väčšinu spolu so svojimi spojencami z radov pravicových a náboženských strán.



Snahy o vytvorenie vlády však zmaril bývalý minister obrany Avigdor Lieberman zo sekulárnej pravicovej strany Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov), keď odmietol požiadavky ultraortodoxných židovských strán a trval na schválení nového zákona, ktorý počíta s vojenskými odvodmi ultraortodoxných mužov.



V dôsledku toho Netanjahu radšej presadzoval nové voľby, ako by mal nechať na prezidenta Reuvena Rivlina, aby si vybral na premiérsky post niekoho iného. Rivlin dal totiž Netanjahuovi čas na vytvorenie koalície práve do stredajšej polnoci.



Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva. Netanjahu všetky obvinenia odmieta.