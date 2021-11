V Izraeli schválili rozpočet aj na rok 2022

Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Poslanci izraelského parlamentu (Kneset) schválili v noci na piatok rozpočet na rok 2022. Informuje o tom spravodajský portál The Times of Israel a pripomína, že k tomu došlo deň po tom, ako Kneset tesnou väčšinou odobril už rozpočet na aktuálny rok, čím zabránil predčasným voľbám.



The Times of Israel ďalej uvádza, že piatkovým hlasovaním sa odstránila posledná aktuálna prekážka, ktorá mohla skomplikovať vládu premiéra Naftaliho Bennetta.



Schválenie rozpočtu na súčasný rok, ku ktorému došlo vo štvrtok, však bolo omnoho nevyhnutnejšie. V prípade, že by sa totiž rozpočet na rok 2021 nepodarilo schváliť do 14. novembra, došlo by automaticky k rozpusteniu parlamentu. Izrael sa teda jeho odobrením vyhol predčasným voľbám, ktoré by od apríla 2019 boli už piatymi.



Vlani sa vláda pod vedením dlhoročného premiéra Benjamina Netanjahua na rozpočte nedokázala dohodnúť, v dôsledku čoho krátko pred koncom roka došlo k rozpusteniu parlamentu. V marci sa následne konali predčasné voľby.



Novú vládu po štvrtých voľbách za dva roky vytvorila koalícia ôsmich strán pod vedením Bennetta a ministra zahraničných vecí Jaira Lapida. Izraelský parlament novú vládu schválil len tesnou väčšinou jedného hlasu, v Knesete má teda len 61 zo 120 kresiel.



Skutočnosť, že sa rozpočet podarilo schváliť po viac ako troch rokoch nezdarov, dokazuje, že Bennettova široká koalícia sa vie dohodnúť na zásadných otázkach, analyzuje The Times of Israel.



Rozpočet na rok 2022 v prepočte vo výške 159 miliárd eur schválil Kneset s veľkým predstihom pred posledným možným termínom pripadajúcim na marec 2022. Návrh rozpočtu poslanci odobrili v treťom čítaní, a to krátko po 3.00 h ráno miestneho času (2.00 h SEČ). Hlasovalo zaň 59 poslancov, proti sa vyslovilo 56.