Izraelský parlament schválil návrh trestu smrti za terorizmus
Autor TASR
Jeruzalem 11. novembra (TASR) - Izraelský parlament prijal v pondelok v prvom čítaní návrh zákona, ktorý by tamojším súdom umožňoval udeľovanie najvyššieho trestu za „terorizmus“. Toto opatrenie by sa mohlo vzťahovať na Palestínčanov odsúdených za smrtiace útoky na Izraelčanov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Novela trestného zákonníka, ktorú požadoval krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, bola schválená pomerom hlasov 39 ku 16. Do prvého čítania ho posunul výbor izraelského parlamentu pre národnú bezpečnosť. Predtým, než sa stane zákonom, ešte musí musí prejsť druhým a tretím čítaním, spresňuje francúzska agentúra.
Kontroverzný zákon stanovuje, že súdy budú môcť uložiť trest smrti tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela. Nevzťahoval by sa na Izraelčanov, ktorí by sa dopustili vraždy Palestínčanov, píše web Times of Israel (TOI).
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase napätého prímeria Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy vo vojne, ktorá v tejto palestínskej enkláve prebiehala od útokov palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023.
Hoci je trest smrti v Izraeli v platnosti za malý počet trestných činov, krajina ho de facto zrušila – posledným popraveným človekom bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Ben Gvir predtým pohrozil, že ak sa o zákone nebude hlasovať, jeho strana Ocma Jehudit (Židovská sila) prestane hlasovať s vládnou koalíciou, čím by mohla ohroziť jej existenciu.
Samotné hnutie Hamas na návrh zákona reagovalo s tým, že „stelesňuje škaredú fašistickú tvár darebáckej sionistickej okupácie a predstavuje do očí bijúce porušenie medzinárodného práva“, cituje AFP.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v predjordánskom Ramalláhu ho označilo za „novú formu eskalácie izraelského extrémizmu a kriminality voči palestínskemu ľudu“.
