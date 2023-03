Izraelský parlament schválil zákon chrániaci Netanjahua

Tel Aviv 23. marca (TASR) - Izraelský parlament schválil vo štvrtok prvý z viacerých zákonov kontroverznej justičnej reformy. Jej podoba vyvolala masové protesty kvôli obavám z obmedzovania demokracie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Novoschválený zákon ochráni premiéra Benjamina Netanjahua pred vyhlásením za nespôsobilého vládnuť pre úplatkársky súdny proces. Kritici tvrdia, že zákon je na mieru ušitý práve Netanjahuovi, podporuje korupciu a prehlbuje názorovú rozdelenosť v krajine.



Chystané zmeny v justícii rozdelili národ na občanov, podľa ktorých Izrael príde o svoje demokratické ideály, a na občanov, podľa ktorých krajinu riadia liberálni sudcovia. Vyvolalo to jednu z najhorších vnútropolitických kríz.



Politický konflikt zasiahol aj armádu, pretože niektorí vojaci-záložníci odmietajú pre tieto zmeny službu. Obavy vyjadrili aj zahraniční spojenci Izraela.



Protestujúci vo štvrtok zablokovali hlavné dopravné tepny, podpaľovali pneumatiky neďaleko dôležitého prístavu a na múry Starého mesta Jeruzalema pripevnili veľkú izraelskú vlajku a kópiu izraelskej Deklarácie nezávislosti.



Netanjahuova vláda odmietla kompromis na zmiernenie krízy. Postupne sa tak blíži ku kľúčovej časti justičných zmien, ktorá zaručí vláde kontrolu nad vymenúvaním sudcov. Parlament by to mal schváliť na budúci týždeň.



Zákon na ochranu Netanjahua bol v 120-člennom parlamente (Knesete) schválený pomerom hlasov 61 k 47. Stanovuje, že premiér môže byť vyhlásený za nespôsobilého vládnuť zo zdravotných alebo duševných dôvodov a že toto rozhodnutie môže urobiť len on alebo jeho vláda.



Izraelský generálny prokurátor pritom čelí výzvam Netanjahuových odporcov, aby ho vyhlásil za nespôsobilého pre prebiehajúce súdne konania. Súdia ho pre spreneveru, sklamanie dôvery a prijatia úplatkov. Súvisí to so sériou škandálov, do ktorých sú zapletení bohatí spojenci a vplyvní mediálni magnáti. Netanjahu obvinenia odmieta.