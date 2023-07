Izraelský parlament začal kľúčovú časť diskusie o reforme súdnictva

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Izraelský parlament začal v nedeľu kľúčovú časť diskusie o reforme súdnictva, ktorá by podľa predpokladov mala trvať do pondelka rána, informoval spravodajský web i24news.



V parlamente sa vedie rozprava o klauzule, ktorou by súdna moc v Izraeli prišla o možnosť posudzovať primeranosť a odôvodnenosť vládnych rozhodnutí a prípadne ich aj anulovať.



Oponenti a kritici toto ustanovenie vnímajú ako ohrozenie systému bŕzd a protiváh i samotnej demokracie v Izraeli.



O spomínanej klauzule sa po diskusii bude hlasovať v 2. a 3. čítaní, ktoré by sa malo konať v pondelok.



Ak tento návrh hlasovaním prejde, stane sa prvou hlavnou súčasťou navrhovanej reformy súdnictva, ktorá sa stane zákonom, konštatoval web i24news monitorovaný agentúrou TASR.



Na úvod rozpravy líder opozície Jair Lapid vyzval na zastavenie prijímania zákonov, ktoré sú súčasťou justičnej reformy. Bývalý minister obrany Benny Ganc vo svojom vystúpení vyzval na dialóg a povedal, že dosiahnuť dohodu je možné, ale je nutné zastaviť legislatívu o primeranosti vládnych opatrení.



Tisíce demonštrantov, ktorí sú proti reforme justície, sa v sobotu večer zhromaždili pred Knesetom a najvyšším súdom v Jeruzaleme po tom, ako prešli približne 65 kilometrov medzi Tel Avivom a Svätým mestom, aby vyvinuli tlak na poslancov v nádeji, že text bude na poslednú chvíľu stiahnutý.



Protesty podporili všetky politické a sociálne vrstvy vrátane ľavice aj pravice, sekulárnych a náboženských skupín, mierových aktivistov a vojenských záložníkov, ako aj robotníkov a pracovníkov v oblasti technológií.



Nespokojnosť demonštrantov vyvolávajú aj ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou justičnej reformy - ako napríklad úprava procesu vymenúvania sudcov, ktorú už poslanci prijali v prvom čítaní.