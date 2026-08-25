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Izraelský poslanec zničil pamätník v palestínskej dedine
Na pamätníku boli podľa predsedu obecného zastupiteľstva mená osôb, ktoré zahynuli v boji v roku 1968, počas prvej a druhej intifády až po súčasnosť.
Autor TASR
Ramalláh 25. augusta (TASR) - Izraelský krajne pravicový poslanec Cvi Jedidja Sukot v utorok v sprievode vojakov rozbil kladivom palestínsky pamätník na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tento incident odsúdila armáda aj izraelskí politici vrátane premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na internete sa šíria videá, ktoré zobrazujú Sukota, ktorý je zároveň osadníkom a aktivistom, ako kladivom tĺkol do pomníka venovaného mučeníkom v palestínskej dedine Mádamá na severe Izraelom okupovaného Západného brehu, zatiaľ čo okolo stoja vojaci.
„Pred niekoľkými dňami som žiadal, aby armáda podnikla kroky na odstránenie pamätníkov venovaných teroristom v dedinách vrahov Mádamá a Búrín. Bohužiaľ, (pamätníky) zostali na mieste. Tak som tam osobne šiel a podnikol kroky na ich odstránenie,“ uviedol Sukot na sieti Facebook k videu z incidentu.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že Sukot a jeho spolupracovníci podnikli „prehliadku“ tejto oblasti, pričom bezpečnosť im poskytovali vojaci, ktorí boli na tento účel odvelení od svojich „operačných aktivít“.
„Úplne v rozpore s dohodnutou koordináciou sa účastníci správali klamlivo a manipulatívne, bez oprávnenia, pričom sa úplne odklonili od schváleného rámca a začali demolovať jeden z pamätníkov v Mádáme,“ tvrdí armáda. Vojaci podľa nej nahlásili tento incident svojim veliteľom, ktorí im povedali, aby prestali v tejto činnosti a účastníkov rýchlo eskortovali z dediny.
Tieto činy Sukota podľa armády predstavujú zneužitie ochrany poskytovanej bezpečnostnými zložkami na konanie mimo rámca schválených podmienok.
Premiér vo svojom vyhlásení tvrdí, že armáda je „zvrchovanou autoritou s v Judei a Samárii“, pričom použil biblický termín pre Západný breh. „Brať spravodlivosť do vlastných rúk, najmä pokiaľ ide o verejne známe osoby, je odsúdeniahodná praktika, ktorá bráni izraelským obranným zložkám sústrediť sa na svoje úlohy v boji proti terorizmu a podnecovaniu k násiliu,“ dodal Netanjahu.
Konanie poslanca odsúdil aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar či rival premiéra v nadchádzajúcich voľbách Gadi Eisenkot, podľa ktorého je správanie Sukota „hanbou pre každého, kto si dovoľuje zastupovať verejnosť a byť jej lídrom“.
„Netanjahu... umožňuje anarchistom ako Cvi Sukot a jemu podobným, robiť si, čo sa im zachce, čím ohrozujú bezpečnosť v osadách a poškodzujú postavenie Izraela vo svete,“ uviedol Eisenkot.
Na pamätníku boli podľa predsedu obecného zastupiteľstva mená osôb, ktoré zahynuli v boji v roku 1968, počas prvej a druhej intifády až po súčasnosť.
Na internete sa šíria videá, ktoré zobrazujú Sukota, ktorý je zároveň osadníkom a aktivistom, ako kladivom tĺkol do pomníka venovaného mučeníkom v palestínskej dedine Mádamá na severe Izraelom okupovaného Západného brehu, zatiaľ čo okolo stoja vojaci.
„Pred niekoľkými dňami som žiadal, aby armáda podnikla kroky na odstránenie pamätníkov venovaných teroristom v dedinách vrahov Mádamá a Búrín. Bohužiaľ, (pamätníky) zostali na mieste. Tak som tam osobne šiel a podnikol kroky na ich odstránenie,“ uviedol Sukot na sieti Facebook k videu z incidentu.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že Sukot a jeho spolupracovníci podnikli „prehliadku“ tejto oblasti, pričom bezpečnosť im poskytovali vojaci, ktorí boli na tento účel odvelení od svojich „operačných aktivít“.
„Úplne v rozpore s dohodnutou koordináciou sa účastníci správali klamlivo a manipulatívne, bez oprávnenia, pričom sa úplne odklonili od schváleného rámca a začali demolovať jeden z pamätníkov v Mádáme,“ tvrdí armáda. Vojaci podľa nej nahlásili tento incident svojim veliteľom, ktorí im povedali, aby prestali v tejto činnosti a účastníkov rýchlo eskortovali z dediny.
Tieto činy Sukota podľa armády predstavujú zneužitie ochrany poskytovanej bezpečnostnými zložkami na konanie mimo rámca schválených podmienok.
Premiér vo svojom vyhlásení tvrdí, že armáda je „zvrchovanou autoritou s v Judei a Samárii“, pričom použil biblický termín pre Západný breh. „Brať spravodlivosť do vlastných rúk, najmä pokiaľ ide o verejne známe osoby, je odsúdeniahodná praktika, ktorá bráni izraelským obranným zložkám sústrediť sa na svoje úlohy v boji proti terorizmu a podnecovaniu k násiliu,“ dodal Netanjahu.
Konanie poslanca odsúdil aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar či rival premiéra v nadchádzajúcich voľbách Gadi Eisenkot, podľa ktorého je správanie Sukota „hanbou pre každého, kto si dovoľuje zastupovať verejnosť a byť jej lídrom“.
„Netanjahu... umožňuje anarchistom ako Cvi Sukot a jemu podobným, robiť si, čo sa im zachce, čím ohrozujú bezpečnosť v osadách a poškodzujú postavenie Izraela vo svete,“ uviedol Eisenkot.
Na pamätníku boli podľa predsedu obecného zastupiteľstva mená osôb, ktoré zahynuli v boji v roku 1968, počas prvej a druhej intifády až po súčasnosť.