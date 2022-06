Izraelský premiér Bennett avizoval svoj odchod z politiky

Jeruzalem 29. júna (TASR) - Dosluhujúci izraelský premiér Naftali Bennett sa nebude uchádzať o znovuzvolenie v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. V stredu večer to oznámil jeho hovorca, podľa ktorého Bennett po voľbách odíde z politiky, informuje agentúra AFP.



"Ako predseda vlády som sa usiloval starať sa o všetkých občanov bez ohľadu na to, koho volili," vyhlásil Bennett. Dôvody pre svoj avizovaný odchod z politiky neuviedol, konštatuje agentúra DPA.



Bennett bude v rámci dočasnej vlády vedenej súčasným šéfom diplomacie Jairom Lapidom, ktorá bude vládnuť do jesenných volieb, pôsobiť ako jeho zástupca.



Naftali Bennett, ktorý vedie ideologicky rôznorodú koalíciu zloženú z ôsmich strán od 13. júna 2021, minulý týždeň pripustil, že jeho vláda už nie je ďalej udržateľná. V parlamente totiž už nemá väčšinu. Vládna koalícia následne uviedla, že chce urýchlene schváliť zákon, ktorý umožní nové voľby. Tie by sa mali konať koncom októbra alebo začiatkom novembra.



Záverečné hlasovanie o rozpustení izraelského parlamentu (Knesetu), ktoré bude znamenať už piate parlamentné voľby v krajine za posledné štyri roky, sa má uskutočniť vo štvrtok. Vicepremiér a minister zahraničných vecí Jair Lapid, ktorý sa má stať novým predsedom dočasného kabinetu, by sa tak mohol ujať úradu v piatok ráno.



Bývalý premiér a súčasný opozičný líder Benjamin Netanjahu a jeho spojenci okrem toho vedú rokovania s cieľom vytvoriť novú vládu ešte v rámci súčasného parlamentu, čím by sa predišlo voľbám.