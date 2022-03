Izraelský premiér má covid, v nedeľu sa stretol s Blinkenom

Jeruzalem 28. marca (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett má pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Test podstúpil po tom, ako sa v nedeľu v Jeruzaleme stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Oznámila to v pondelok jeho kancelária, informuje agentúra AFP.



Bennett (50) sa podľa vyjadrenia kancelárie "cíti dobre" a vo svojej práci bude pokračovať z domu.



Izraelský premiér je proti novému koronavírusu zaočkovaný a dostal už aj posilňujúcu dávku vakcíny. Agentúra Reuters pripomína, že Bennett je dlhodobým zástancom očkovania proti covidu a nosenia ochranných rúšok na tvár. V rámci boja s pandémiou sa však snaží vyhýbať zavádzaniu lockdownov.



Pozitívny výsledok testu mal len pár hodín po tom, ako navštívil izraelské mesto Chadera, kde v nedeľu ozbrojení Arabi zastrelili dvoch policajtov.



Bennett sa v nedeľu stretol v Jeruzaleme s Blinkenom, ktorý sa tam zúčastňoval na "historickom summite" šéfov diplomacie USA, Izraela a arabských krajín - Spojených arabských emirátov, Maroka a Bahrajnu.



Blinken by mal v rámci svojej aktuálnej zahraničnej cesty do 30. marca navštíviť ešte Predjordánsko, Maroko a Alžírsko. Rokovať tam má o celom rade regionálnych a globálnych priorít vrátane konfliktu na Ukrajine, vzťahoch medzi Izraelom a Palestínčanmi aj o Iráne.